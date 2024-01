Novače, raduj se što si izgubio! "Nikad goreg Đokovića nisam gledao, ali ljudi - razmislite malo..."

Teorija Patrika Muratoglua da je Novak Đoković "srećnik" što je izgubio protiv Janika Sinera mogla bi da se potvrdi kao tačna u budućnosti.

Novak Đoković prvi put u karijeri izgubio je u polufinalu Australijan opena i tako će još neko vrijeme morati da sačeka na 25. grend slem. Đoković je bio veoma razočaran svojom igrom protiv Janika Sinera, potpuno je potonuo i govorio je da su čak pred njim i "neke iznenađujuće odluke", međutim jedan od najpoznatijih teniskih trenera Patrik Muratoglu poručuje da Nole nema zbog čega da brine.

Štaviše, Muratoglu ističe da je poraz protiv Sinera na nekin način i dobar za Đokovića, samo što je potrebno svima da se "ohladi glava" da bismo to i uvidjeli, pošto je pritisak koji Nole ima od 2018. godine i pobjedničkog niza zaista bio nevjerovatan i ovo može samo da mu olakša u budućnosti.

"Ne bih bio iznenađen kada bi Novak osjetio olakšanje nakon poraza od Sinera. Nije ni svjestan koliki je teret bio na njegovim ramenima... To je bio možda i najgori Novakov meč koji sam gledao, nije bio tog dana prisutan na terenu", kazao je Muratoglu.

"Razmislite samo, nije izgubio nijedan meč od 2018. godine, nikada nije izgubio polufinale u Australiji, osvojio je deset titula tamo. Da li može da nastavi tako? Ne, to je previše pritiska. Viđao sam to, pa i kod šampiona, kada je previše pritiska nekada ne uspiju i na neki način osjete olakšanje. Sada je razočaran, ali vidjećete za par dana", dao je savjet čuveni stručnjak koji je, između ostalog, sarađivao i sa Serenom Vilijams.

Patrik Muratoglu je inače u mnogo već navrata "branio" Novaka Đokovića, ali ovoga puta je najboljem svih vremena najvažnije da bude "načisto sa sobom", pošto je priznao da tokom čitavog turnira u Australiji nije bio "svoj". Tražio se i nadao da će podići formu kada je to najvažnije, ali na kraju nije zadovoljan urađenim.

Sada je pred njim odmor i kako je već istakao - važno mu je da se odmori sa porodicom, koju nije vidio mjesec dana i posebno mu nedostaju djeca: "Da budem iskren, nije mi lako. Mučim se sa tim sve više i više kako vreme prolazi. Dug je put do Australije, vjerovatno i najduži koji imamo u sezoni. Pet nedjelja provodite ovdje i to je mnogo. Moj sin Stefan ima devet, ćerka Tara šest godina, svakog dana, nedelje, mnogo toga se dešava. Njoj je ispao prvi zub i ja nisam bio tu za to. Sve je u balansu", rekao je Nole prije odlaska iz Australije.