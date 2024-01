Čuvena teniserka opet napala Đokovića: Novak je star, loši dani postaju gori!

Martina Navratilova tvrdi da su godine jedan od razloga poraza Novaka Đokovića od Janika Sinera.

Izvor: EuroSport/screenshot/YouTube/Tennis Channel

Novak Đoković moraće da sačeka na 25. grend slem trofej pošto je u polufinalu Australijan opena izgubio od Janika Sinera. I sam je priznao da tokom cijelog turnira nije ličio na sebe, kao i da je duel sa Italijanom bio "jedan od najgorih mečeva na slemovima koje je ikad odigrao". Podatak da je napravio 54 neiznuđene greške i da nije imao nijednu brejk loptu najbolje oslikava kako je sve to izgledalo.

Šta je bio problem? O tome je pričala Martina Navratilova koja je poznata kao neko ko nije na Novakovoj strani. Tako je bilo i ovog puta. "Dvije stvari su se dogodile, prva je da je Janik visok i da se kreće bolje nego što je ranije radio. Novak je navikao da kada pogađa uglove da dobija lošije udarce nazad. Siner je uspevao sve to da neutališe, nije bio u defanzivi tokom razmjena", rekla je Navratilova u analizi za "Tennis Channel".

U prvi plan stavila je to što Novak ima 36 godina. "Kada ste stariji, ti loši dani postaju gori i događaju se pravo nitokuda. Možda je razlog i to što je igrao u dnevnom terminu. Igrao je četiri od pet mečeva uveče, taj sat se ne resetuje tako lako kada ste stariji. Kombinacija tih stvari se dogodila. Uz to Đoković nije imao nijednu brejk šansu, što je nečuveno", jasna je Navratilova.

Izvor: Fonet AP/Andy Wong Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 7 3 / 7 Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: FONET AP/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Fonet AP/Andy Wong Br. slika: 7 6 / 7 Izvor: Fonet AP/Andy Wong Br. slika: 7 7 / 7

U studiju je bila i legendarna Lindzi Devenport koja je hvalila Italijana. "Siner je bio nevjerovatan, jedno je dobiti Novaka u meču na dva dobijena seta, drugo je dobiti ga na njegovom omiljenom terenu na tri dobijena seta. Servirao je odlično, dobijao lake poene, odlično udarao lopticu, sjajno je reagovao na mreži. Unapredio je toliko stvari u svojoj igri, ne samo jednu. Bila sam impresionirana što je tako odigrao meč na četiri seta", zaključila je Devenport.