"Scenario je bio napisan, Novače" Legendarni Australijanac oštar: Mislio je da će mu to pomoći...

Tod Vudbridž smatra da je ono za šta je Novak mislio da će mu pomoći na kraju koštalo Srbina titule!

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak Đoković je ispao sa Australijan opena nakon što ga je u polufinalu nadigrao Janik Siner! Uspio je Italijan da svede Đokovića na to da ne izbori nijednu brejk loptu i tako je prekinut njegov niz od 33 uzastopne pobjede u Melburnu. Siner je postao prvi teniser nakon Hjeona Čunga 2018. godine koji ga je savladao u četvrtoj rundi.

"Imamo novog kralja u Melburnu", rekao je komentator Sem Smit nakon pobjede mladog Italijana, a legendarni Tod Vudbridž je odmah istakao da je jedini krivac za ovaj poraz upravo Novak Đoković. Nekadašnji odličan singl teniser i višestruki osvajač grend slem titula u dublu je istakao da je Novak oglašavanjem povodom rasporeda svojih mečeva napravio problem sam sebi.

"Počeo je da igra u nedjelju na turniru i mislim da je bio jako srećan što će imati dan više da se oporavlja. Vjerovao je da će mu dan odmora više pomoći kako turnir bude odmicao", počeo je Vudbridž, pa dodao: "To mu je dalo više vremena za oporavak što je bitno u njegovim godinama i on želi takav razvoj situacije. To je značilo da će svoj meč igrati popodne nakon dva dana pauze, zbog rasporeda drugog dijela žrijeba u kome je Zverev."

Novak je mnogo puta pričao o tome koliko je puta morao da igra u Australiji tokom dana po nesnosnim vrućinama. To mu se desilo samo dva puta tokom ovog tunira, a Vudbridž je na kraju istakao da poslije svega Đoković nema pravo da se buni ni na šta. Imao je najbolji mogući scenario po sebe!

"Tako da je danas u polufinalu viđen već spreman scenario. Nije stvar u tome da Đokovića pomjere ili mu daju da igra preko dana. To je stvar sa početka turnira kada je odlučeno da je najbolje za njega da igra prvog dana jer će dogurati daleko i imaće najviše šanse da se oporavlja tokom 15 dana", smatra Vudbridž.

