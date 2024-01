Nadam se da ću bar još jednom to da uradim! Novaka stigle emocije, ali je ova rečenica zabrinula sve!

Novak Đoković emotivno je govorio o Melburnu i Australijan openu.

Izvor: Fonet AP/Andy Wong

Novak Đoković moraće da sačeka neku drugu priliku da osvoji 25. grend slem trofej. U Melburnu nije uspio pošto je u polufinalu Australijan opena izgubio od Janika Sinera. Na svom omiljenom turniru gdje je 10 puta podizao pehar, ove godine mu to neće poći za rukom.

Na konferenciji za medije po završetku meča pričao je o svemu tome. Emotivno je govorio o tom gradu i po malo zabrinuo sve završetkom izjave... "Još je glava 'vruća', teško mi je da pravim neku dublju analizu svega odmah poslije meča. Možda ću moći za nekoliko dana, mada imam dovoljno razloga da budem ponosan na sve što sam uradio ovdje", počeo je Novak.

Zatim je izgovorio ono što mnogi nisu željeli da čuju, poslije završetka niza od 33 pobjede na ovom turniru. "Jednom je moralo da se završi, dao sam sve od sebe, posebno u ovakvim oklonostima gdje nisam dobro igrao. Izgubio sam od čovjeka koji može da osvoji prvi grend slem. Melburn je za mene poseban grad, najbolji slem za mene u karijeri. Nadam se da ću igrati bar još jednom ovdje i da ću proći ponovo kroz sve ove emocije ponovo."

Izvor: Fonet AP/Andy Wong
Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte
Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte
Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte
Izvor: FONET AP/Asanka Brendon Ratnayake
Izvor: Fonet AP/Andy Wong
Izvor: Fonet AP/Andy Wong

Sljedeću priliku za titulu na grend slemu imaće u Parizu. "Rolan Garos je u ovom momentu daleko, šljaka, druga podloga, uslovi. Neki su veći favoriti od mene, jer im odgovara više podloga. Ukoliko Rafa bude igrao, on je favorit broj jedan, bez obzira na sve. Tu su Alkaraz, Siner... Daleko je još to, ima nekoliko mjeseci do tog turnira", zaključio je Đoković.