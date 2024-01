Novak Đoković nije uspio da napravi ni brejk šansu protiv Janika Sinera.

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Novak Đoković završio je učešće na Australijan openu pošto je u polufinalu izgubio od Janika Sinera. Talentovani teniser iz Italije slavio je 3:1, što mu je treća pobjeda nad Đokovićem u posljednja četiri duela, pa se može reći da kao rijetko ko ima pravi recept za njegovu igru.

Naravno, nešto je bilo do Sinerove odlične igre, ali dosta toga je i do veoma loše Đokovićeve. U prva dva seta Đoković je djelovao kao sopstvena sjenka, osvojio je samo tri gema za samo 75 minuta tenisa, da bi potom u trećem pokazao "znake života" jer je u taj-brejku uspio da smanji rezultat. Ipak, to je bilo nakratko, dok ga opet nije savladala nervoza zbog koje se svađao sa svojim timom, a kako i ne bi kada nikada u karijeri nije odigrao ovakav meč na grend slemovima.

O čemu se radi? Novak Đoković protiv Janika Sinera nije uspio da napravi nijednu brejk šansu, što je prosto nevjerovatno. Jeste da je Siner sjajno servirao, ali Novakov "ritern" uopšte nije radio i zato se nervirao, pošto kao da je zakazala priprema meča u kojoj nisu našli rješenje za Italijana.

Vidi opis Novaku se ovo dogodilo prvi put u karijeri: Igra tenis 20 godina, ovo je razlog zašto je vikao na Gorana! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet AP/Andy Wong Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: FONET AP/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Fonet AP/Andy Wong Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Fonet AP/Andy Wong Br. slika: 7 7 / 7

Prethodno je Đoković i protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu odigrao netipičan meč, kada je propustio 16 uzastopnih brejk šansi, dok sada nije uspio da "stvori" baš nijednu. Jedini put na grend slemu kada se to dogodilo, bilo je na Vimbldonu 2017. godine protiv Tomaša Berdiha, s tim da je taj meč Đoković predao već na početku drugog seta zbog povrede, tako da se i ne vodi u zvaničnu statistiku.

"Taj statistički podatak sve govori. Servirao je odlično, precizno i prvi udarac poslije servisa bio mu je dobar. Previše negativnih stvari sam pokazao na terenu, od riterna, kretanja, forhenda, bekhenda. Sve je bilo ispod nivoa, dok je Janik dominirao u svojim servis gemovima. Kada protivnik nema nijednu brejk šansu, onad si i ti slobodniji na servisima, igrao je bez greške", rekao je Nole na konferenciji za medije kada su mu pročitali statistički podatak koji "boli".

Koliko je Đoković bio loš, govori i to da je na grend slemovima imao samo dva lošija "ulaska" u meč, kada je 2020. godine u finalu protiv Nadala osvojio samo dva gema u prva dva seta, odnosno kada je kao 18-godišnjak igrao protiv Marata Safina na Australijan openu.