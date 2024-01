Novak Đoković priča o tome kako je nadigran u Australiji, što nikako nije očekivao, razočaran je i nivoom tenisa koji je pokazao na turniru, komentarisao je i to što je igrao danju umjesto uveče... Mnogo stvari mu se skupilo zbog poraza i sve nas je zabrinuo!

Izvor: Profimedia/Saeed KHAN / AFP

Srpski teniser Novak Đoković prvi put u karijeri doživio je poraz u polufinalu Australijan opena. Svi znamo da kada Nole dođe do ove faze turnira na grend slemu u Melburnu - ne gubi i osvaja titulu - međutim, Janik Siner je ovoga puta bio daleko bolji i došao je do prilike da se bori za prvi "mejdžor" u karijeri (3:1).

Ne brine što je Siner u posljednjih nekoliko mjeseci podigao svoju formu i igra najbolji tenis u karijeri, ali brine što je Đoković od osvajanja "završnog mastersa" u Parizu u blagom padu koji se posebno osjetio na Australijan openu. Sam je Đoković rekao da je bio "šokiran nivoom tenisa" koji je prikazao u prva dva seta (1:6, 2:6), kao i da se tokom čitavog turnira nije osjetio "onako moćno" kao što je to inače slučaj u Australiji, što nas je sve zabrinulo...

Vidi opis Novak "zaledio" Srbiju, šta ovo znači!? Skupilo mu se 100 stvari, najavio iznenađujuće odluke! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet AP/Andy Wong Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: FONET AP/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Fonet AP/Andy Wong Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Fonet AP/Andy Wong Br. slika: 7 7 / 7

Tako je Đoković nakon poruke da se nada da će "bar još jedanput imati šansu da igra na Australijan openu", na konferenciji za medije na kojoj su mu srpski novinari postavljali pitanja - odgovorio i da li još ima motivaciju da se takmiči? I opet nas je sve zabrinuo odgovorom koji ostavlja mnogo pitanja.

"Ne znam kako će se stvari odvijati. Kada čovjek tek izađe sa terena, boriš se da budeš racionalan, a mnogo neracionalnih stvari se dešava u glavi. Želim da se sve slegne malo, pa da nastavim dalje. U kom tempu i na kojim turnirima, vidjećemo. Ja se sebi jesam obavezao da ću sezonu da odigram do kraja u smislu toga da ću igrati najbolji tenis na najvećim turnirima, na slemovima. Za sada je to plan", kazao je Đoković i potom dodao: "Ne znam da li će se promijeniti, sve je moguće u ovoj fazi života i karijere. Neočekivane, iznenađujuće odluke su možda i očekivanije nego što je to bio slučaj u posljednjih par sezona".

Izvor: Profimedia/Saeed KHAN / AFP

I sam Janik Siner je primijetio "čudne stvari" kod Novaka Đokovića, osjetio je da na neki način nije fokusiran kao što je to slučaj, mučio se da "uđe" u meč, a nije iznenađenje što je i na njega uticala odluka organizatora da poslije godina igranja u noćnoj sesiji, ovoga puta bude prebačen u dnevni program.

"Prije meča sam radio ono što generalno i radim u kontekstu moje pripreme, da budem na vrhuncu na terenu. Različiti faktori su uticali na to da odigram meč na ovakav način. Nisam na ovom turniru ni blizu maksimuma bio, osim meča sa Manarinom. Tražio sam svoj ritam na svim drugim mečevima, da igram onako kako je prepoznatljivo za mene u Australiji. Siner je nametnuo svoj ritam od starta, uslovi su bili drugačije u odnosu na one na kojima sam navikao. Ovdje sam uglavnom igrao uveče, sada je bilo tokom dana. Ima tu puno stvari. Glupo bi djelovalo i zvučalo da tražim izgovore u svemu tome. Nadigran sam. Bio je bolji, pružam ruku. Žao mi je što sam ta dva prva seta bio ispod nivoa, nisam pružio otpor koji je trebalo da pružim, sport je takav. Idemo dalje!", zaključio je Novak Đoković na kraju obraćanja.

BONUS VIDEO: