Novak neće gledati finale u Melburnu - fotke ga razotkrile!

Novak Đoković napustio je Melburn i neće gledati finale Australijan opena.

Izvor: Twitter/screenshot/petexiao1

Novak Đoković neće gledati uživo finale Australijan opena između Janika Sinera i Danila Medvedeva. Najbolji teniser svijeta napustio je Melburn. Navijači su ga uhvatili na aerodromu i tamo im je izašao u susret, dijelio je autograme i fotografisao se sa njima. Poslije toga je stao u red i ukrcao se na svoj let.

Nije poznato gdje je tačno otišao, mada se pretpostavlja da je sljedeća destinacija Marbelja (Španija) i da je tamo njegova supruga Jelena sa djecom Stefanom i Tarom. Pričao je srpski as na početku sezone i pred start prvog grend slema sezone da mu familija mnogo nedostaje i da mu sve teže pada to što mora da bude odvojen od njih kada ide na turnire.

Gdje će igrati naredni meč? To vjerovatno samo on zna. Na njegovom zvaničnom sajtu ne postoji potvrda o sljedećem takmičenju, pa se još uvijek ne zna koliku će pauzu napraviti poslije poraza u polufinalu u Melburnu.

"Imam visoka očekivanja i za ostale grend slemove, Olimpijske igre takođe. Sezona je tek počela, nisam navikao na ovakav osjećaj, jer sam uglavnom godinu počinjao sa titulom, nikada prije nisam izgubio u polufinalu, nemam poraz u finalu ovdje. Nisam igrao onako kako znam i umijem i to je činjenica, ali ne znači da je ovo početak kraja. Iako neki vole to da kažu. Hajde da vidimo šta će se dogoditi do kraja sezone", rekao je Novak.

Sljedeći grend slem je Rolan Garos (od 26. maja do 9. juna). Djeluje da u februaru neće igrati nijedan turnir, dok su u martu na programu Mastersi u Americi, Indijan Vels (od 6. do 17.) i Majami (od 20. do 31. marta). Onda slijedi sezona na šljaci, Masters u Rimu (od 7. do 14. aprila), Masters u Madridu (od 24. aprila do 5. maja), pa Masters u Rimu (od 8. do 19. maja).

"Rolan Garos je u ovom momentu daleko, šljaka, druga podloga, uslovi. Neki su veći favoriti od mene, jer im odgovara više podloga. Ukoliko Rafa bude igrao, on je favorit broj jedan, bez obzira na sve. Tu su Alkaraz, Siner... Daleko je još to, ima nekoliko mjeseci do tog turnira", poručio je Đoković.