Sarajlije vole Jureka više od bureka, a Franko? "To mi je kao dobar vic" (FOTO, VIDEO)

Na obilježavanju 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, našao se i Jure Franko, slovenački skijaš koji je osvojio jedinu medalju za Jugoslaviju - srebro u veleslalomu.

Izvor: Grad Sarajevo

Kada je prije četiri decenije stigao do srebrnog odličja, Sarajlije su skandirale ""Volimo Jureka više od bureka".

Franko je danas opet u Sarajevu, gdje je stigao na obilježavanje 40 godina od ZOI.

"Tada nisam ni znao šta to znači, bio mi je to kao vic, dobra fora, na kraju je ispalo da me to prati cijelog života", rekao je Franko, a prenio gradski sajt Sarajeva.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić zapitala se zbog čega se ne bi držali tog čuvenog slogana.

"Počastili smo se burekom, uz čašicu razgovora o Sarajevu kojeg ne zaboravlja i uvijek mu se vraća", rekla je Karić.

Ugodno druženje na sarajevskoj Baščašiji upotpunili su i Sanda Dubravčić Šimunjak, koja je prije četiri decenije zapalila olimpijsku vatru, slavna klizačica Katarina Vit, slovenački skijaš Bojan Križaj, te predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović i zamjenik gradonačelnika Samir Avdić.