Nadal priznao: Novak najbolji ikada! Voditeljka u šoku, tri puta ga pitala da provjeri!

Rafael Nadal je definitivno priznao da je Novak Đoković najveći teniser svih vremena.

Ne postoji jedan argument koji može da "pobije" činjenicu da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena, ali i dalje nas kopka mišljenje svih relevantnih teniskih asova na ovu temu. Između ostalog, posebno je zanimljivo čuti šta o tome misle i najveći rivali Novaka Đokovića, a sada je Rafael Nadal priznao ono što cijeli svijet zna: Nole je najveći svih vremena.

Iako je prije nekoliko mjeseci dao najsramniji intervju u karijeri gdje je pokušao da umanji uspjehe Novaka Đokovića, ovoga puta je za jednu špansku televiziju Rafael Nadal "promijenio ploču". Ne znamo šta ga je natjeralo da promijeni mišljenje, možda i činjenica da polako odustaje i da će teško uspjeti da na bilo koji način na terenu odgovori Đokoviću, ali bilo je interesantno čuti priznanje na koje će se sigurno oduševiti navijači srpskog asa.

"(...) Frustracija traje u tom momentu, Novak razbije reket i onda je spreman da igra na 100 odsto i zbog svega toga je uradio najviše u istoriji našeg sporta", počeo je svoje izlaganje Rafael Nadal i kada je ubacio "Novak Đoković" u rečenicu, voditeljka nije mogla da dođe sebi - pitala ga je tri puta da potvrdi

V : Da li je najbolji ikada?

: Da li je najbolji ikada? N : Brojevi tako kažu

: Brojevi tako kažu V: Da li je najbolji za tebe takođe?

Da li je najbolji za tebe takođe? N : Da i za mene, ono što sam vidio.

: Da i za mene, ono što sam vidio. V : Uključujući tebe i Rodžera Federera?

: Uključujući tebe i Rodžera Federera? N: Da, nemam problem, nikada nisam imao ego da kažem stvari koje ne osjećam. Možemo da pričamo da sam bio povrijeđen i da sam propustio mnogo grend slemova, da on nije. On je imao bolje tijelo nego ja, to se takođe računa.

Dakle, iako je Nadal pokušao da kaže da bi možda imao više sreće da nije bio toliko povrijeđen kao što jeste, mogao da izazove Novaka Đokovića u broju grend slemova i nedelja na prvom mjestu ATP liste, na kraju je morao da prizna da je ipak to ono što na kraju odlučuje i da je srpski teniser bolji od njega.

Podsjetimo, prije samo nekoliko mjeseci, nakon što je Novak Đoković osvojio 24. grend slem u karijeri na US Openu, Nadal je "peckao" svog rivala: "Ne osjećam ništa kada vidimo da Đoković pobijedi. Naravno da bih volio da sam teniser sa najviše grend slemova u istoriji, o tome se radi u sportu, ali to (za razliku od Novaka) nije opsesija kod mene. Frustira me naravno kada je neko bolji od mene, ali vjerujem da sam uradio sve moguće da bih bio najbolji. Vjerujem da bi Đoković bio frustriran da nije uspio to što je uspio i zato je možda uspio. Đoković ima te kapacitete, odveo je svoju ambiciju do maksimuma. Bio sam i ja ambiciozan, ali sa zdravom ambicijom koja mi je dozvolila da vidim stvari iz druge perspektive, da ne budem bijesan kada ne ide dobro za mene. Ja sam srećan zbog toga na kraju", poručio je Rafael Nadal.