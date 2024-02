Karlos Alkaraz nastavlja da niže poraze...

Izvor: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz (20) pobijedio je Novaka Đokovića u finalu Vimbldona prošle godine, osvojio drugi grend slem trofej u karijeri i onda je stao. Najavljivali su njegovi sponzori da je to početak nove ere, pričalo se da će da nadmaši sve, da njegova dominacija tek kreće i slično. Umjesto toga desio se pad.

Španski igrač će u maju proslaviti 21. rođendan i padovi su nešto što se dešava mladim igračima, mada je zaista čudno da je posljednje finale igrao u avgustu prošle godine i da je posljednji pehar podigao baš na londonskoj travi u julu kada je savladao Srbina. Od tada mu nikako ne ide. Zbog toga se mnogi pitaju gdje je problem. Poraz u Buenos Ajresu od Nikolasa Žarija je vjerovatno i najbolji pokazatelj krize.

Kako izgleda prethodni period za Alkaraza? Rezultati najbolje govore. Poslije te titule na Vimbldonu krenula je kriza. U Torontu je izgubio u četvrtfinalu od Tomija Pola, pa je onda u Sinsinatiju došao do finala gdje ga je savladao upravo Đoković. Poslije toga je na US openu izgubio od Danila Medvedeva u polufinalu. Umjesto odmora, koji mu je preko bio potreban odlučio je da ide u Kinu i da tamo pokuša da skupi dovoljno bodova kako bi prestigao Novaka.

Nije se to dobro završilo. Dok je Đoković odmarao, Karlos je u Pekingu ispao u polufinalu od Janika Sinera, pa je u osmini finala u Šangaju poražen od Grigora Dimitrova. Na Mastersu u Parizu je izgubio od Romana Safjulina već u drugom kolu. Uslijedio je Završni masters u Torinu na kom ga je Srbin "počistio" sa terena u polufinalu. Ni 2024. nije bila pretjerano uspješna za njega do sada. U četvrtfinalu Australijan opena ga je izbacio Aleksander Zverev, a onda je izgubio i u Argentini. Slijedi mu turnir u Rio de Žaneiru gdje brani finale i onda slijede Mstersi u Indijan Velsu i Majamiju.

Vidi opis Šta se dešava sa Karlosom Alkarazom? Pobijedio je Novaka Đokovića i upao u krizu, rezultati su zabrinjavajući! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/Marco Canoniero / Shutterstock Editorial Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia/LaPresse / ddp USA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia/Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Dok traži povratak na pobjednički kolosijek španskom igraču iz glave ne izlazi Nole. "Naravno da razmišljam o Đokoviću i 24 osvojena slema, to je normalno. Novak i Siner su sada igrači koje treba pobijediti, na vrhu su, najbolji su. Ja sam ambiciozan momak, imam velike snove i ciljeve koje sam postavio sebi do kraja karijere. Naravno, Novakova 24 grend slema su moj najveći cilj. Možda ću osvojiti pet, možda ostanem na dva, ali imam velike snove i ciljeve", poručio je Alkaraz pred početak turnira u Buenos Ajresu. Sljedeći grend slem je Rolan Garos (od 20. maja do 9. juna).