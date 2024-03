"Hajde da se družimo kasnije": Najpopularniji pjevač startovao tenisku ljepoticu, sve je otkrila! (FOTO)

Prišao je Biber, ali nije prošao kod ljepotice.

Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen

Nekadašnja peta teniserka svijeta i prva Kanađanka u finalu grend slema Eženi Bušar sada je otkrila da je jedan od najpopularnijih pjevača današnjice Džastin Biber pokušavao da je smuva!

Sada 30-godišnjakinja prije tačno deset godina je bila na vrhuncu karijere kada je ušla u finale Vimbldona, ali ju je tada savladala Čehinja Petra Kvitova. Mislilo se da će Bušar pokoriti teniski svijet, ali je uskoro odustala od sporta.

Zarađuje jako dobro kao model, osvojila je samo jedan turnir u karijeri, ali sa 2.400.000 pratilaca na instagramu je i dalje jedna od najpopularnijih u svijetu tenisa. Ovako izgleda Eženi Bušar:

"Ne, to je smiješna priča. Igrali smo teniski meč u dobrotvorne svrhe, a on me zamolio da se družimo kasnije, ali imala sam dečka, pa sam rekla ne i vjerujem da zaslužujem nagradu za djevojku vijeka", rekla je Bušar.

Par je igrao humanitarnu tenisku egzibiciju "Dezert Smeš", a tada je Biber probao da zavede Bušar. Nedavno je Bušarova ispala iz prvih 300 na VTA listi i prošli meč je odigrala u meksičkoj Gvadalahari prošle godine.

(MONDO, N.L.)