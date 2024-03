Majk Džejms potpisuje novi ugovor: Ostaje u Evroligi i dobija 9.000.000 evra

Majk Džejms će navodno ostati u Monaku i dobiće 9 miliona evra za tri godine.

Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

Majk Džejms ostaje u Monaku. Potpisaće novi, trogodišnji ugovor i dobiće 9 miliona evra za to. Ovu informaciju prenio je grčki novinar Sotiris Vetakis. Uz to je dodao da je "samo pitanje vremena kada će sve biti završeno". Izgleda da je produžetak saradnje veoma blizu.

Oborio je američki košarkaš i rekord Evrolige. Postao je najbolji strijelac u istoriji takmičenja, prestigao je legendarnog Vasilisa Spanulisa po broju poena i tako ispisao istoriju na utakmici protiv Crvene zvezde. Nastaviće to da radi i u narednom periodu tako da će biti još teže nekom drugom igraču da ga nadmaši na vrhu vječne liste strijelaca.

On će u avgustu napuniti 34 godine i svestan je da se karijera bliži kraju. Nagovestio je to još sredinom februara. Koliko god da volim košarku nekada postanem umoran od ove moje uloge košarkaša, ako je to uopšte moguće. Da budem precizan, moj naredni ugovor vjerovatno će biti i posljednji. Biće to kraj mog poglavlja kao košarkaša", rekao je Džejms tada.

Bilo je ljetos dosta spekulacija u vezi njegove karijere, dovodio se u vezu sa mnogim klubovima. Pričalo se da bi mogao da dođe u Partizan kod Željka Obradovića. Na kraju je ostao kod Obradovića, ali Saše i po svemu sudeći će na istom mjestu biti do kraja karijere.