Elvedina Muzaferija prvi put na stazi u Zalbahu: Mnogo toga se može popraviti do trke

U austrijskom Zalbahu, centru završnice Audi FIS Ski Svjetskog kupa, u srijedu su održani zvanični treninzi spusta za muškarce i žene.

Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Prva od dvije posljednje provjere pred finalne utrke u brzim disciplinama, za najbolju bosanskohercegovačku alpsku skijašicu Elvedinu Muzaferiju, omogućila je bitno upoznavanje sa stazom.

Inače, organizacija drugog finalnog vikenda u Zalbahu izuzetno je otežana zbog naglih vremenskih promjena, i trening koji je jutros održan od velike je važnosti za bh. tim.

"S obzirom na to da prvi put vozim na ovoj stazi, prvi trening iskoristila sam samo za upoznavanje. Sada se osjećam mnogo bolje jer je staza mnogo lakša, nego što je to izgledalo na ogledu. Sutra je pred nama još jedan trening i mislim da se mnogo toga može popraviti do petka i subote", rekla je Muzaferija koja će prekosutra, 22. marta po prvi put nastupiti u završnici Svjetskog kupa u disciplini Super-G, dok će u subotu voziti i utrku spusta, za koju je takođe, izborila istorijsko finale.

Muzaferija je današnji trening startovala s brojem 19, a u ciljnu ravninu ušla s 21. vremenom.

Podsjetimo, završnica Audi FIS Ski Svjetskog kupa okuplja najbolje takmičare i takmičarke svijeta i održava se u Zalbahu, austrijskom ski centru u kojem će u februaru 2025. biti organizirano Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju.