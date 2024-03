Elvedina Muzaferija nezaustavljivo do finala Svjetskog kupa: "Sretna sam i ponosna!"

Elvedina Muzaferija osvajanjem 13. mjesta u današnjoj trci superveleslaloma osigurala je plasman u zavšnicu Svjetskog kupa.

Izvor: Geir Olsen / AFP / Profimedia

Najbolja bh. skijašica Elvedina Muzaferija, osvajanjem novih dvadeset bodova, potvrdila je danas plasman u finale Svjetskog kupa i u superveleslalomu. Nezaustavljiva Visočanka s današnjim 13. mjestom, i ranije prikupljenim bodovima u spustu, na završnicu takmičenja u austrijski Salbah putuje sa 23. pozicije u obje discipline.

U današnjoj trci, koja je održana pod izuzetno teškim vremenskim uvjetima, Muzaferija je još jednom pokazala da je u izvrsnoj formi i veći dio imala je prolaz za podijum.

“Gornji dio staze je bio jako, jako dobar. Na zadnjem prolazu sam bila na podijum poziciji, međutim jedna greška prije duge ravnice za koju nisam imala dovoljnu brzinu me jako koštala.Ipak, sretna sam. Kvalifikovala sam se u finale u Saalbachu i mislim da je, nakon ovako dugog dana i zaustavljanja trke zbog magle, ovo dosta dobar rezultat. Utrka je od starta do cilja, a ove greške me jako puno koštaju” izjavila je Muzaferija čije je vrijeme u ciljnoj ravnini bilo 1.39.09.

Istakla je da se u posljednje vrijeme sve bolje osjeća na skijama.

“Na skijama sam jako sretna posljednja dva mjeseca. Uživam i mislim da je to jedan od glavnih razloga za dobre rezultate u zadnje vrijeme. Ali opet, krivo mi je što je ovo došlo tek na kraju sezone”, iskrena je Muzaferija.

Do finala u austrijskom Saalbachu, koje je na programu od 22. do 24. marta, ostaje nam da ispišemo dugi spisak svih rezultata s kojima je Muzaferija, za kratko vrijeme, ušla u anale bh.skijanja.

“Ovo je prvi put da neko iz Bosne i Hercegovine ide u finale Svjetskog kupa, stvarno sam sretna i ponosna. Pokušt ću voziti što bolje u Salbahu i nadam se dobrom rezultatu, jer sada znam da mogu biti jako brza na određenim dijelovima staze.”

Na pitanje novinara koji je razgovarao s Muzaferijom u ciljnoj ravnini Kvitfjela, da li njena trenutna slika na stazi ima veze s energijom visočkih piramida, skijašica je s osmijehom odgovorila:

“Može biti da imamo dosta energije. U mome kraju se vjeruje da mi ne osjetimo baš tako tu energiju, jer živimo tu stalno, ali drago mi je da Visoko ima turističke atrakcije i da ljudi iz cijelog svijeta čuju za Visoko i za Bosnu i Hercegovinu.”

Muzaferija je govorila koliko njeni uspjesi utječu na mlade, posebno mlade u Skijaškom klubu “ZE-2010” čija je članica.

“Jako mi je drago zbog sve djece koja će za nekoliko godina doći u Europa kup i Svjetski kup. Mislim da im ovo samo daje podstrek da nastave trenirati i ako se možda desi jedna sezona lošija. Trebaju vjerovati u sebe, dobar rezultat mora doći”, poručila je Elvedina te dodala da BiH ima jako dobar potencijal za vraćanje Svjetskog kupa na njene planine.

Završnica Svjetskog kupa u skijanju se sastoji od četiri trke u obje konkurencije u kojima nastupa samo po 25 najboljih takmičara, a ove godine će biti održana od 16. do 24. marta. Muzaferija će na završnoj trci superveleslaloma nastupiti 22. marta, a dan kasnije će nastupiti na završnoj trci spusta.

Druga trka superveleslaloma u Kvitfjelu slavlje je donijela Federiki Brinjone, koja je od Muzaferije bila brža sekundu i 79 stotinki, drugoplasiranoj Lari Gut-Behrami i Ester Ledeckoj koja je stigla do treće pozicije.