Kome Đoković mora da se pravda!? Rodik povisio ton: Lupate gluposti, on zna zašto to radi

Endi Rodik stao je u odbranu Novaka Đokovića.

Novaku Đoković u ovom momentu tenis nije prioritet i to se vidjelo i u Americi. Više vremena provodio je uživajući van terena nego na samom terenu, doživio je šokantan poraz u trećem kolu Indijan Velsa i onda je odustao od turnira u Majamiju. Pojedinci su počeli da ga napadaju jer je otišao na Floridu i bio na plaži, umjesto na turniru.

U njegovu odbranu stao je Endi Rodik. Nekadašnji prvi reket planete brani Novaka i uopšte mu ne zamjera to što se opušta tako što gleda NBA mečeve i druži se sa zvijezdama poput Stefa Karija, Lebrona Džejmsa, Nikole Jokića...

"Bio je na utakmici, razmijenio dresove i reket sa Karijem, radio je dosta marketinških stvari i u Indijan Velsu, svi pričaju da 'mora da se fokusira'. Ne mora on ništa da radi. Ima svoje zaveštanje, svoju eru. To naravno ne znači da ne može da nastavi da domirnira. Zna šta želi, porazi će samo dodatno da ga iznerviraju. Normalno i da želi da bude sa porodicom, ima 36 godina", jasan je Rodik.

Slijedi sezona turnira na šljaci, Đoković je potvrdio da će učestvovati na turniru u Monte Karlu.

"On je manijak i takav je već 20 i više godina, govorim to na pozitivan način, kao kompliment da se tako izrazim. Kažem to da me njegovi navijači ne bi uništili na društvenim mrežama zbog ovog izraza. Svi koji pričaju kako nije trebalo da ide na meč Voriorsa poslije slučajnog poraza pričaju gluposti. To je baš glupo, Novak je odrastao čovjek, ako želi nešto da uradi, onda zna zašto to radi", zaključio je Rodik.