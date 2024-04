Najtrofejnija teniserka svih vremena se oglasila: Nažalost, Novak više nije najbolji

Martina Navratilova sa žaljenjem je konstatovala da Novak Đoković sada ne dominira, jer ni ne igra.

Izvor: Victor Joly / AFP / Profimedia

Novak Đoković započeo je još jednu nedjelju na vrhu ATP liste, ali je Italijan Janik Siner novi broj "dva" i sve ozbiljnije prijeti Noletovom tronu. Nakon Australijan opena, teniser sa sjevera Italije osvojio je u nedjelju i trofej Mastersa u Majamiju i tako prestigao Karlosa Alkaraza na rang-listi.

Poslije Australije, Siner je podigao trofej i u Roterdamu, igrao je i finale u Indijan Velsu (i izgubio od Karlosa Alkaraza), ali u svakom meču pokazuje i visok kvalitet tenisa i sve veće samopouzdanje. Legendarna teniserka Martina Navratilova smatra da to ima veze i sa činjenicom da Novak Đoković praktično mesecima ne igra.

"Pa, nažalost po nas, Novak Đoković ne igra. Tako da - da, Siner je najkonstantniji i danas je njegova igra bolja od bilo čije. Prenio je igru na potpuno drugi nivo. To mu daje mir, jer zna da ne mora da daje sve od sebe. Ne mora da igra 'punim gasom' da bi pobjeđivao, već to moraju drugi protiv njega. To uliva veliko samopouzdanje", rekla je Navratilova, najtrofejnija teniserka u istoriji, sa 167 trofeja, što je rekord Open ere.

Od poraza od Sinera u polufinalu Australijan opena 26. januara, Đoković je odigrao samo dva meča - oba na Indijan Velsu i u oba se mučio. Najprije je pobijedio Australijanca Aleksandra Vukića, a onda je izgubio od italijanskog "laki luzera", Luke Nardija, tada 123. tenisera sveta.

Dakle, od međusobnog meča u Melburnu, Siner je odigrao 17 mečeva (i izgubio samo jednom), dok je Đoković nastupio tek dva puta, zato što je poslije Indijan Velsa otkazao Majami.

Od predstojećeg vikenda, Novak Đoković vraća se na teren u Monte Karlu, gdje je godinama živio i gdje će početi sezonu na šljaci.