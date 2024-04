Novak Đoković mogao bi uskoro da izgubi prvo mjesto na ATP listi...

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković započeo je 419. nedelju na vrhu ATP liste i tako i zvanično ima duplo više sedmica na vrhu od Rafaela Nadala (209). Do kada će tu ostati? Sve zavisi od njega, mogao bi da prepusti tron već na Rolan Garosu, ali bi isto tako mogao tu da se zadrži i poslije sezone turnira na šljaci. On se pita trenutno, mada mu jedan čovjek "diše za vratom".

Do sada je to bio Karlos Alkaraz, ali je sada mjesto španskog igrača zauzeo Janik Siner koji ga je pretekao, preuzeo drugu poziciju i prvi je pratilac srpskom igraču. Ima 8.710 poena, 1.015 bodova manje od Novaka (9.725), odmah iza je Karlos (8.645), dok je četvrti Danil Medvedev (7.165). Sada kreću turniri na zemljanoj podlozi i stvari će se ubrzo iskristalisati.

Prvi turnir je u Monte Karlu i tamo najteži zadatak ima Siner koji brani 360 bodova za polufinale od prošle godine, što znači da mora da dogura najmanje do mjesta među četiri najbolja da ne bi izgubio bodove. Novak brani samo 90, dok Alkaraz ne brani nijedan bod. Dakle, već tu bi moglo da dođe do promjena na listi.

Vidi opis Novak gubi prvo mjesto prije Rolan Garosa? Kalkulacije su jasne, ne zavisi sve od Đokovića! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 10 10 / 10

Poslije Monte Karla sledi turnir u Barsaloni (od 15. do 21. aprila) koji je Alkaraz osvojio prošle godine i brani 500 poena, Novak tamo nije igrao, a Janik brani samo 90 poena. Zatim se igra Masters u Madridu (od 24. aprila do 5. maja) i u španskoj prestonici Novak i Janik nisu igrali prošle godine, dok je Alkaraz bio šampion i brani 1.000 poena. Dakle, jasno je da je u Španiji sav pritisak na Alkarazu.

Slijedi Masters u Rimu (od 8. do 19. maja) i tamo Novak brani 180 bodova zbog poraza u četvrtfinalu od Holgera Runea, Siner u domovini brani samo 90, a Alkaraz samo 45. Đoković će pred Rolan Garos izgubiti i 45 poena za turnir u Banjaluci koji ove godine više nije na spisku. Onda slijedi drugi grend slem sezone i kako stvari stoje tamo bi mogla da se vodi bitka i za prvo mjesto.

Upravo je to turnir na kom Nole brani najviše poena - 2.000. Osvojio je titulu u Parizu, Alkaraz je ispao u polufinalu i brani 720 i tamo najviše može da zaradi Siner. Janik je prošle sezone šokantno ispao u drugom kolu i brani samo 45 bodova. U zavisnosti od rezultata uoči turnira na pariskoj šljaci biće jasnije šta je tačno kome potrebno za vrh na Rolan Garosu (od 26. maja do 9. juna). Tamo bi u teoriji srpski as mogao da prepusti vrh...

Situacija je prilično jasna, od Novaka dosta toga zavisi. Prvenstveno kada je u pitanju raspored turnira na kojima će igrati, nije isključeno i da propusti neki od spomenutih takmičenja, prvenstveno se tu misli na Madrid koji mu nije među omiljenim turnirima u karijeri. Sve će biti jasnije u narednim nedeljama.

Da rezimiramo, do kraja Rolan Garosa Novak brani 2.315 poena, Alkaraz 2.265, Siner samo 585. Jasno je odmah ko je od njih trojice u najboljoj poziciji za tron. Posebno ako se uzme u obzir da je Siner trenutno u najboljoj formi i da je osvojio Australijan open. Novače, znaš šta ti je činiti.