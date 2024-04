Do kad će Đoković ostati prvi? Niže poraze, čeka titulu i ne mogu da ga skinu sa vrha

Poznato je i do kada će Novak sigurno ostati na tronu.

Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

Novak Đoković niže poraze, čeka prvu titulu u novoj sezoni i uprkos svemu tome čuva prvo mjesto. Kako mu to uspijeva? Tako što ne brani previše poena na šljaci, sve do Rolan Garosa gdje brani trofej i 2.000 poena. Sve to ujedno znači da matematički ne može da izgubi prvo mjesto prije 20. maja. Dakle na vrhu će provesti najmanje 425 nedjelja.

Slijedi turnir u Barseloni (od 15. do 21. aprila, nosi 500 bodova), Mastersi u Madridu (od 24. aprila do 5. maja) i Rimu (od 8. do 19. maja) i oni nose po 1.000 poena. Poslije toga počinje Otvoreno prvenstvo Francuske (od 26. maja do 9. juna). Do početka takmičenja na pariskoj šljaci Novak brani samo 225 bodova.

U četvrtfinalu Rima je prošle godine ispao u četvrtfinalu od Holgera Runea i tu brani 180 bodova, kao i 45 poena sa turnira u Banjaluci koji je izbačen iz kalendara. Pošto je prošle godine ispao u trećem kolu Monte Karla, zaradio je još 310 bodova i trenutno ima 10.035, Siner ima 8.750, Alkaraz 8.645.

U periodu prije Rolan Garosa Siner brani 180 bodova (po 90 iz Barselone i Rima), a Alkaraz 1.545, pošto je osvajao titule u Barseloni i Madridu, dok je u Rimu odmah poražen. Dakle, jasno je da Španca čeka najteži posao, posebno ako se uzme u obzir da kuburi sa povredom zbog koje se povukao iz Monte Karla. Prijavljen je za Barselonu, baš kao i Rafael Nadal, tako da tamo jedva čekaju da ih vide na terenu.

Dakle, velika je vjerovatnoća da će se na Rolan Garosu voditi glavna riječ za prvo mjesto.