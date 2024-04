Đoković izgubio više od finala Monte Karla: "Pričaću i unucima..."

Kasper Rud otkrio je šta je "tas na vagi" koji mu je donio pobjedu nad Novakom Đokovićem.

Prvi put u karijeri Kasper Rud uspio je da pobijedi Novaka Đokovića i to u polufinalu mastersa u Monte Karlu. Imao je Nole do sada pet pobjeda nad Dancem, uspio da ga dobije i u finalu Rolan Garosa prošle sezone, ali ovoga puta Rud je bio spremniji i slavio je u tri seta (6:4, 1:6, 6:4) iskoristivši nervozu najboljeg na svijetu koji se svađao sa jednim navijačem.

Kako je Rud uspio u tome? Prema njegovim riječima, pomoglo mu je što je prvi put od kada igra protiv Đokovića shvatio da nije u pitanju "čudovište", nego ljudsko biće poput njega i da je njegova ranjivost bila ključna da vjeruje samom sebi.

"Ipak je Đoković ljudsko biće, nekada ne djeluje da je tako, ali je ipak kao i svi mi ostali. Novak je Novak, ali je ljudsko biće. Ono što me je posebno motivisalo i pomoglo danas je njegov poraz od Luke Nardija u Indijan Velsu, gdje je pokazao da je ranjiv. Nema toga mnogo tokom godine, ali nekoliko dana tu i tamo pokazuju da može da se pobijedi", nasmijao se Rud.

Danac je rekao da se u ključnim momentima meča sjetio detalja sa meča Đokovića i Nardija i zato je vjerovao u svoje udarce, uz poruku da nikad kao u Monte Karlu nije imao samopouzdanja da će ga pobijediti: "Nema sjajan skor ove godine. Ako vidite da neko igra sjajno cijele godine, teško je igrati sa njim jer očekujete da je nemoguće pobijediti. Ali, sada sam vjerovao", rekao je Rud.

Dakle, nešto slabiji početak godine značio je da je Đoković izgubio veliki adut kod sebe, a to je da "preplaši protivnika" i prije nego što izađu na teren, bez čega će morati da igra u narednom periodu. I čini se da nikad nije imao veću metu na leđima, pošto su svi sada primetili da je ranjiv.

"Kako je pobijediti ga? Sjajno, fantastično, on je jedan od onih koje sam sanjao da pobijedim i uspio sam. To ću pamtiti do kraja života i pričati svojoj djeci, ma unucima, da sam jednom pobijedio Đokovića. Nadam se da ćemo igrati još nekoliko puta, ne znam koliko planira da igra, jasno je da je sve stariji, ali i dalje moćno djeluje na terenu. To je jedan od najvećih izazova u našem sportu i ponosan sam na sebe", dovršio je Rud koji u finalu igra protiv Stefanosa Cicipasa.

Podsjetimo, uprkos porazu Novak Đoković je zaradio bodove na ATP listi i zapravo je uvećao svoju prednost u odnosu na najbliže pratioce. Od sljedeće nedjelje imaće 10.035 bodova, dok potom slijede Janik Siner sa 8.750 i Karlos Alkaraz sa 8.645.