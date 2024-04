Lajović izbacio šestog nosioca u Barseloni: Srbin preokretao u oba seta, sad ga čeka odmorni Španac

Dušan Lajović pobijedio je Uga Umbera i prošao u osminu finala turnira u Barseloni.

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Dušan Lajović ušao je u pobjednički ritam, upisao je drugu pobjedu u nizu na turniru u Barseloni. Poslije Dijega Švarcmana uspio je da savlada i Uga Umbera - 6:4, 6:4. Francuski teniser je bio postavljen za šestog nosioca na turnriu, kao 13. igrač na svijetu, ali je zaustavljen već u drugoj rundi.

Srpskog tenisera u osmini finala čeka iskusni španski igrač Alehandro Davidovič Fokina, 27 igrač planete. On u taj meč ulazi odmoran pošto mu je Tomas Mahač (Češka) predao meč. Biće to njihov treći susret, zanimljivo je da je dva dosadašnja dobio Dušan. Pokušaće to da učini i treći put.

Što se tiče meča sa Umberom, loše je Dušan ušao u duel. Odmah je pretrpio brejk i Ugo je došao do vođstva od 3:1. Bio je to znak za "buđenje", pošto je osvojio pet od šest narednih gemova, napravio dva brejka i poveo u setovima. Isto je bilo i u drugom setu, Umber je poveo sa 3:0, pa je Lajović osvojio pet od šest narednih gemova i završio meč.