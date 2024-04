"Gledao je kad su mu zaklali ženu, to im je i tražio" Tvrdi da su mu stavljali pištolj u usta da ćuti o ovome!

Isplivali novi navodni detalji monstruznog ubistva koje je zgrozilo cijeli svijet. Novi svjedok optužuje mafiju, a bivši mafijaš mu brutalno uzvraća da laže.

Nedavna smrt O. Džej Simpsona probudila je duhove prošlosti u Americi i podsjetila čitavu naciju na 1994. godinu i na brutalno ubistvo Simpsonove supruge Nikol Braun Simpson (35) i njenog prijatelja Rona Goldmana (25). Monstruozni zločin ostao je zauvijek nerazjašnjen, jer je cijeli svijet pratio suđenje na kojem je oslobođen Simpson, dotadašnji ljubimac nacije, sportski velikan i harizmatični glumac.

Iako je Simpson i u godinama nakon oslobađajuće presude pričao morbidne stvari, da "pamti da je uzeo nož kada je Goldman pokušao neki borilački potez..." i imao slične "lapsuse", pojavila su se i krajnje diskutabilna svjedočenja da on to zaista nije uradio.

Britanski "Dejli mejl" objavio je ispovijest navodnog svjedoka Džona Dantona, koji je tvrdio da Simpsona nije bilo briga za tada već bivšu suprugu i da je "platio veliki novac da bi ona bila ubijena". Danton je tvrdio da je znao da je Simpson unajmio mafiju i ogradio se objašnjenjem da je to čuo "od ljudi iz određenog kruga".

On je rekao da je Simpson definitivno bio na mjestu dvostrukog stravičnog ubistva i o tome je ćutao čak 30 godina, u strahu od osvete mafijaša. Progovorio je nakon Simpsonove smrti i rekao da su u kuću strave u Los Anđelesu u vrijeme zločina došla četvorica mafijaša iz Gambino porodice i da su bili unajmljeni da je ubiju. "Iako je Danton pričao o tome sa policijom Los Anđelesa, utišao se kada su ga kriminalci natjerali da klekne na koljena, prislonili mu pištolj u usta i prijetili da će ubiti i njega i njegovu porodicu ako progovori pred policijom ili pred porotom", piše Dejli mejl. Ime mafijaša koji mu je prijetio pištoljem nije otkrio, jer tvrdi da je i dalje živ.

Danton je, takođe navodno, sve to ispričao privatnom detektivu u Holivudu, Polu Baresiju. "O. Džej je konstantno slušao kako njegova žena spava sa mnoštvom muškaraca i bio je ljubomoran, htio je da sve to završi. O. Džej je dugovao novac mafiji takođe i platio je dodatno da ona bude ubijena. Platio je mnogo novca, ne znam tačno koliko. I zadesilo se da je Godlman bio tamo i on je stradao isto", prenosi Dantonovo svjedočenje Dejli mejl.

"O. Džej je bio tamo, ne znam šta je uradio, ali bio je tamo. Znao je da će ti tipovi otići u Nikolinu kuću da je ubiju. Htio je da bude tamo, ne znam zašto. Iskreno, drago mi je da je mrtav, to što je on uradio je užasna stvar i prošao sam kroz pakao zbog toga", kazao je Danton.

Danton tvrdi da u strahu nije smio da otkrije imena ni policiji, a da se nije javljao O. Džeju nakon što je izašao iz zatvora. "Zvao me je dva ili tri puta i nisam pričao sa njim, nisam htio ni da se sretnemo, samo sam spustio slušalicu", kazao je on.

"SVE TO ŠTO PRIČAŠ SU POTPUNE GLUPOSTI"

Međutim, nisu svi povjerovali u ovu priču. Nekadašnji "kapetan" kriminalne Kolombo porodice i osuđeni kriminalac, Majkl Frensis (72) smatra da je sve što je Danton rekao glupost i skretanje pažnje na sebe.

"Ovo je apsolutna glupost i znam lično da je sve ovo glupost. On tvrdi da su četvorica članova Gambino porodice došli i da su bili poznati po 'raznim stvarima'. Po kojim stvarima Dantone? Društvene mreže služe samo za to, za iznošenje optužbi. Šta ti znaš o njima, ko su oni bili? Ti znaš šta mafija radi? Reci mi Dantone. Ne, reći ću ja tebi šta mafija ne radi - ona ne ide u nečije zadnje dvorište i ne izbode ženu sedam puta, da je praktično obezglavi. Odakle ti ovo znaš i koji su tvoji dokazi da tvrdiš da je ovo mafijaško ubistvo? Da je ovo način na koji mafija ubija? Kako ti to znaš?"

"Znači, ti si 30 godina znao za ovo i samo si ti znao. Ništa nije procurilo, ni od koga iz mafije, nijedan doušnik ništa nije čuo za ovo, a oni su na sve strane i pričaju o svim ubistvima. Toliko ljudi je otišlo na robiju zato što doušnici pričaju, a nijedan - niti jedan jedini nije govorio o ovom ubistvu Nikol i Ron Goldman. Ove tvrdnje nikad neće moći da budu provjerene jer su sve gluposti, potpuno neutemeljene i netačne."

"Možda si imao neke insajderske informacije o ubistvu, možda ti je Al Kauling (Simpsonov bliski prijatelj u to vrijeme) rekao nešto o ubistvu, bili su veoma bliski. Znamo tu priču. Ali da li je neki tip iz Gambino porodice pominjao to? Prošlo je 30 godina da niko nije ni pomenuo. Rekao si da policija nije htjela da istražuje, nijedan doušnik iz Gambino porodice nikad nije javno izašao, od O. Džeja nikad nije ništa procurilo, nikad nije rekao ništa u snu, niko ništa nije rekao do tebe, koji kažeš da 100 odsto znaš kako ti tipovi iz mafije rade. Kakvo ti imaš iskustvo o mafiji? Sramota je što izmišljaš takve gluposti", kiptio je od bijesa Fransis, tvrdeći da navodni svjedok samo želi slavu.

"Hoćeš da budeš popularan sada? Da li je taj tip koji ti je stavio pištolj na usta sada mrtav, ko je on? Izađi i javno reci ko je to bio, traži policijsku zaštitu, budi hrabar. Pričaš da su prijetili da će da ti ubiju člana porodice? Kada je neko iz porodice Gambino ubio nekog člana porodice? Dok sam bio u tom životu, nikad nisam čuo da se to radilo. Meni su prijetili smrću i nikad mi niko nije prijetio porodici, kretala se slobodno. Živiš u Kaliforniji, što ne odeš u Holivud i ponudiš priču za film?", bijesno je poručio Dantonu nekada istaknuti kriminalac u Kolombo porodici.

