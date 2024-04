Partizan ispustio sve u posljednjoj sekundi, pa napravio čudo: Penali opet riješili, ovaj tim i dalje sanja titulu!

Rukometaši Partizana su poslije još jedne drame opet pokazali karakter. Pobijedili su i još sanjaju titulu!

Ne može RK Partizan bez drame ove sezone! Nakon nevjerovatnog polufinala i finala kupa protiv Vojvodine, sada su nakon poraza u prvom meču polufinala Super rukometne lige protiv Metaloplastike drugi meč odlučivali sedmerci! Poslije 32:32 (14:15) u regularnom dijelu šutiralo se čak sedam penala i promašaj Mateje Dodića označio je pobjedu Partizana.

Mogli su domaćini do spektakularne pobjede u regularnom dijelu meča da Šotiću nije ispala lopta u kontri na nekoliko sekundi do kraja. Majstorica će se održati u "Zorki" 2. maja, a na ovom meču ubjedljivo najbolji bio je Uroš Kojadinović sa 14 golova iz isto toliko šuteva!

Partizan je poveo od starta ali je Metaloplastika uz sjajnu odbranu tranzicijom i golovima iz kontre stigla do 7:2 i natjerala je Đorđa Ćirkovića da odmah zatraži tajm-aut. Upalilo je to pa je poslije gola Obradovića domaćin prišao na 9:6 i to igrajući sa igračem manje. Iako je u jednom trenutku uz odbrane Arsića gost otišao na 15:11 golom u posljednjoj sekundi Partizan je pred odmor prišao na 15:14.

Nebeskim skokom Obradovića crno-bijeli su izjednačili na 15:15 u prvom napadu drugog dijela, a drugo vođstvo nisu uspijevali da izbore jer su Alilović i Dodić držali Šapčane na golu prednosti. Kada je Veselin Matić proširio rotaciju sa Milovanovićem i Pavkovićem otišli su gosti na 22:19 i Partizan je u 41. minutu zvao minut odmora. Sjajno je reagovao domaćin, stegao odbranu i već u 46. minutu golom Šotića iz kontre izjednačio na 24:24. Konačno je Partizan poveo golom Šotića sa sedam metara, ali je Jovanović odmah izjednačio. Poslije isključenja za Metaloplastiku zbog prigovora crno-bijeli su propustili šansu za preokret i solo akcije Alilovića su držale Šapčane u prednosti do 19 sekundi pred kraj. Na kraju su ovaj sjajan meč morali da odluče penali!

Prvi finalista je desetostruki šampion države Vojvodina koja je u dva tijesna meča uspjela da savlada Dinamo iz Pančeva i izbori šansu da još jednom odbrani titulu.

