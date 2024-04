Kapiten Partizana slomio nos, neizvjestan za polufinale: Veliki problem za crno-bijele, "visi" im napad na titulu

Partizan je u velikom problemu, bez svog kapitena su mnogo lošiji na oba kraja terena.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je pobijedila Dinamo u Novom Sadu i Pančevu, a sada čeka rivala u finalu Super rukometne lige Srbije. Metaloplstika je u prvom meču savladala Partizan 32:27 nakon što je crno-bijeli tim pao u drugom dijelu meča. Osim umora poslije osvajanja Kupa dr Branislav Pokrajac razlog je bila i povreda Nikole Zečevića.

Mladi i sjajni kapiten Partizana je doživio prelom nosa tokom prvog meča polufinala, prethodnih dana je trenirao, ali je veliko pitanje da li će na teren. Sa maskom ne smije da igra, a bez njega će morati da povuku Nemanja Peštić ili neko od bekova koji nisu igrali do sada. Uroš Kojadinović je prije ovog duela istakao da sada njegov tim ne smije da padne kao u prvom meču.

"Otišli smo u Šabac sa najvećim mogućim ambicijama, iako smo poslije osvojenog Kupa bili emotivno ispražnjeni. Nažalost, svoje želje i zamisli nismo u potpunosti uspjeli da prenesemo na teren. Sjajno smo igrali prvih 25 minuta, ali smo u drugom poluvremenu izgubili fokus, što nikako ne smijemo sebi da dozvolimo u sutrašnjoj utakmici. Metaloplastika je imala više vremena da se pripremi, u drugom poluvremenu ih je sve više htjelo i potpuno zasluženo je pobijedila. Naravno da postoji pritisak pred drugi susret, ali treba da ga iskoristimo kao motiv da budemo maksimalno fokusirani. Mislim da smo favoriti u ovom dvomeču i da imamo veće domete od rivala. Povreda Zečevića nam jeste pokvarila planove, ali u plej-ofu svaki igrač mora biti spreman da doprinese timu. Smatram da i na klupi imamo vrlo kvalitetne pojedince, koji mogu da naprave razliku i podjednako pomognu ekipi", rekao je reprezentativac Srbije.

Jedan od ključnih igrača Metaloplastike pivotmen Uroš Pavlović je pred ovaj meč istakao da je ipak njegov tim uz sjajnog Arsinaća na golu i sa Partizanom koji je bio uskraćen za dva beka uspio da pobijedi u prvom meču. U drugom vjerovatno neće moći da računa na toliko olakšavajućih okolnosti.

"Partizan je spletom okolnosti ostao bez dva važna beka u prvoj utakmici i to nam je olakšalo posao. Tokom prvog poluvremena smo se dosta mučili, ali nam je golman Arsić odbranama pomogao da održimo rezultatski priključak. Zečević im je mnogo nedostajao i u odbrani i u napadu. Pokušavali su da to nadomjeste, ali nisu uspjeli. Kada je Popović dobio crveni karton, presjekli smo nekoliko lopti i kontrama došli do serije 5:0, koja je na kraju bila ključna za pobjedu. Zečeviću želim brz oporavak i ja bih lično volio da on bude spreman za utakmicu, jer je pravi borac i veoma ga cijenim i poštujem. Igrači Partizana će sigurno biti mnogo agresivniji nego što su bili u Šapcu, tako da očekujem žustru borbu i mnogo bolji učinak Kojadinovića, koji u prvoj utakmici nije imao toliko zapaženu ulogu. U svakom slučaju, mislim da mi, zbog vođstva 1:0 u seriji, rasterećeniji ulazimo u ovaj duel", rekao je Pavlović.