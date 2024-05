Igra drugu ligu, a vlasnik PSŽ-a mu nudi pravo bogatstvo: Dođi da igraš dvije nedjelje, učiniću te bogatim!

Nevjerovatna priča dolazi iz Njemačke, gdje je jedan drugoligaški igrač dobio nevjerovatnu ponudu iz Katara!

Izvor: Profimedia/IMAGO

Igra drugu ligu, a dobio je ponudu da za dvije nedjelje dobije 150.000 evra! Nevjerovatnu priliku da zaradi novac o kome nije mogao ni da sanja ima Mohamed Amin Darmul, reprezentativac Tunisa i srednji bek njemačkog Mindena. Jedan od rijetkih igrača u formi ovog njemačkog velikana zapao je za oko bogatašima iz Katara i dobio je "nepristojnu" ponudu.

Darmul koji je ponikao u Tunisu, a već ima dogovoren ugovor sa Melsungenom za sljedeću sezonu, dobio je ponudu Al Arabija iz Katara po kome mu oni nude ukupno 150.000 evra. I to samo za dva turnira koja bi trajala dvije nedjelje! Žele da ga dovedu kako bi osvojili Emir kup i Arab kup, a on bi maksimalno mogao da odigra šest utakmica u tom periodu.

Vlasnik ovog kluba i čovjek koji nudi Darmulu ovoliki novac je katarski šeik Hamad Al Tani, zapravo vladar ove naftne monarhije. Njegovo bogatstvo se procjenuje na 1.760.000.000 evra, a nije mu ovo prvi put da ulaže u sport. Upravo je on osnovao firmu koja je kasnije kupila Pari Sen Žermen, a glavni je čovjek u operaciji dobijanja Svjetskog prvenstva za Katar. Finansirao je organizovanje Azijskih igara u Dohi, Svjetskog prventva u plivanju 2014. godine i član je Međunarodnog olimpijskog komiteta. U budućnosti ima namjeru da održi i Olimpijske igre u Kataru.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Što se Mohameda Amin Darmula tiče, on će nastaviti da se sa Mindenom bori za opstanak. Nekadašnji šampion Njemačke je prošle sezone ispao u drugu ligu, a ove sezone ih je loš niz rezultata doveo i do dna tabele u Cvajti. Ipak sada su na tri kola do kraja na 15. mjestu sa 24 boda, devet više od 17. VInhorsta. Neporaženi su u prethodna tri meča i to im je vjerovatno obezbijedilo opstanak.

(MONDO, N. L.)