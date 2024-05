Srbija izborila 84. vizu za Olimpijske igre u Parizu

Još jedan uspjeh srpskog rvanja!

Izvor: Privatna arhiva

Rvački reprezentativac Srbije Georgij Tibilov izborio je normu za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu. Srpski olimpijski tim sada broji 84 takmičara za najveću svjetsku smotru sporta u glavnom gradu Francuske, a treba istaći da je Tibilov već peti rvač Srbije koji je obezbijedio vizu za Pariz. Prije njega to su uspjeli da ostvare Mate Nemeš, Aleksandar Komarov u grčko-rimskom, odnosno Stevan Mićić i Hetik Cabolov u slobodno stilu.

Na završnom turniru Svjetskih kvalifikacija u Istanbulu u kategoriji do 60 kilograma grčko-rimskim stilom Tibilov je osvojio treće mjesto i tako ostvario potreban rezultat plasman na Olimpijske igre. Sjajni srpski reprezentativac imao je izuzetno težak put na kome je zabilježio čak pet pobjeda.

U prvom kolu pobijedio je Hleba Makarankoa iz rusije sa 10:1. U drugom je savladao Romia Rikarda Goliata iz Namibije sa 8:0, ali je u četvrtfinalu poražen od Rusa Sadika Lalaeva sa 6:2. Ipak, u repasažu Tibilov je bio maestralan. Prvo je trijumfoavo u duelu sa Munki Egen Batkujagom iz Mongolije rezultatom 11:1, zatim je bio bolji od Dahjun Kima iz Južne Koreje sa 8:1, a u odlučujućoj borbi pobijedio je Razvana Arnauta iz Rumunije sa 5:2.

Preostala trojica srpskih reprezentativaca nisu uspjeli da se izbore za olimpijsku normu. Viktor Nemeš je u kategoriji do 77 kilograma posle dve uvodne pobede poražen u četvrtfinalu od Jurija Lomadzea iz Gruzije. U četvrtfinalu takođe je izgubio i Mihail Kadžaja u kategoriji do 97 kilograma. Posle velike brobe od njega je bio bolji Lukas Aleksandros Lazojanis iz Njemačke. U prvom kolu u kategoriji do 130 kilograma zaustavljen je i mladi Boris Petrušić.