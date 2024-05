Italijan se našalio sa Novakom: "Danas ću baciti ranac na tebe"

Italijan sada "pecka" Novaka Đokovića.

Izvor: Insatgram/marioferrifalco/MN Press

Il Falko Mario Feri, Italijan čija je flašica ispala iz ranca i pogodila Novaka Đokovića, ponovo se oglasio. Uz "okačenu" fotografiju Novaka Đokovića sa kacigom, on je uz osmijeh napisao "Danas ću baciti ranac na tebe".

Italijan je nekoliko sati ranije javno uputio izvinjenje najboljem teniseru svih vremena i objasnio da je sve bilo nesrećan slučaj. "Našalost, bio je to nesrećan slučaj, ali i bez obzira na to, izvinjavam se Novaku Đokoviću za to što ga sam ga pogodio u glavu. Tražili smo fotografiju i boca je ispala. Već sam se izvinio i tokom boravka na teniskom turniru i ovde takođe molim za oproštaj", napisao je tada Italijan.

Podsjetimo, on je bio na tribini centralnog stadiona "Foro Italiko" i kada je Novak Đoković krenuo ka svlačionici poslije pobjede protiv Francuza Korentena Mutea, spustio se tako da je iz ranca ispala flašica i pogodila Noleta u glavu.

Novaka je to tako zaboljelo da se srušio na koljena i odmah je odveden u ambulantu teniskog kompleksa u Rimu. Zbog te neprijatnosti, Đokovićeva konferencija za novinare je odmah otkazana, a on se nekoliko sati kasnije oglasio iz hotelske sobe, porukom na Tviteru da je sve u redu.

"Hvala vam za sve brižne poruke. To je bila slučajnost i u redu sam, odmaram u hotelu sa oblogom leda. Vidimo se u nedjelju", napisao je Đoković umirivši zabrinute navijače.