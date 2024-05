Misterija Novakovog kraha: Dva su znaka da nešto nije u redu sa Đokovićem!

Novak Đoković izgubio je na turniru u Rimu, a način na koji je odigrao meč je zabrinjavajući...

Novak Đoković ispao je sa turnira u Rimu već u trećem kolu. Ove sezone nije došao ni do jednog finala, pa samim tim ni do pehara. Igra koju pruža od početka 2024. godine zabrinjava. Poraz u "Foro Italiku" sam po sebi ne bi bio toliki problem, koliko je problematičan zbog nekih detalja koji su bili primjetni.

U prvom meču poslije incidenta i flašice koja ga je pogodila u glavu je srpski igrač bio neprepoznatljiv. Alehandro Tabilo dobio je meč sa 6:2, 6:3, kao da su uloge bile obrnute. Tokom meča primjetne su bile određene situacije koje su definitivno razlog za brigu. Nešto na šta nas srpski as nije navikao.

Posebno je to bilo vidljivo u prvom setu, tako je recimo u sedmom gemu odservirao as iz drugog servisa i to tako što nijednom nije tapkao lopticu između ta dva servisa. Novak je kroz karijeru poznat kao strpljiv, kao neko ko analizira, razmišlja duže između poena, pamti se i koliko puta je dobijao opomene zbog odugovlačenja prilikom servisa i toga što je prekoračio dozvoljenih 25 sekundi. U ovom meču je sve radio ubrzano, kao da je žurio negdje...

Nije to bila jedina čudna situacija, prilikom promjene strana između gemova Tabilo bi otišao do svoje stolice da se osvježi, obriše peškirom, da uzme mali predah. Za to vrijeme Novak je prolazio pored svoje klupe i samo bi prešao na drugu stranu za servis. Još jedan pokazatelj nestrpljenja i užurbanosti.

Nije djelovalo da postoje problemi sa povredama ili da ga muči neki problem fizičke prirode. Jednostavno, Đoković nije ličio na sebe. Ispraćen je sa stadiona i sa nekoliko zvižduka, što pokazuje i nezadovoljstvo ljudi na tribinama koji su očekivali veću borbu i zanimljiviji meč.

Rolan Garos počinje 26. maja, prije toga će da bude održan žrijeb, pa će saznati i imena protivnika. Jasno je da najboljeg igrača svih vremena ne smijete da otpišete u kakvoj god formi da se nalazi. Međutim, ono što je svima jasno jeste da nije ni blizu svog najboljeg nivoa i da će za 25. grend slem pehar morati da podigne formu i to mnogo!

