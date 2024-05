"Borac m:tel će dati sve od sebe u finalu Kupa BiH" Nedim Hadžić za čistu desetku: Doprinos dao cijeli tim

Nedim Hadžić je sa 10 postignutih golova protiv Gračanice bio jedan od junaka banjalučkog Borca m:tel u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Crveno-plavi su osigurali plasman u finale Kupa BiH i u nedjelju uveče (20.30) u "Boriku" igraće za svoj osmi pehar protiv trebinjskog Leotara, koji je do prilike da se bori za trofej stigao nakon pobjede nad Konjuhom.

Prvo ime Banjalučana u duelu protiv Gračanlija bio je Nedim Hadžić sa 10 pogodaka.

"Smatram da je doprinos pobjedi dala čitava ekipa, ali bila je jako teška utakmica u kojoj smo dali sve od sebe, ostvarili trijumf i na kraju se plasirali u finale", rekao je desni bek banjalučke ekipe.

U nedjelju uveče protiv Leotara očekuje da Borac primijeni isti recept kao i u polufinalu.

"Spremali smo se na to. Dva dana, dvije teške utakmice i to je to. Daćemo opet sve od sebe i vidjećemo šta će biti. Naravno da želimo da osvojimo trofej", dodao je Hadžić.

Finale između Borca i Leotara igra se u nedjelju uveče u "Boriku" s početkom u 20.30 časova, a direktan prenos je na TV Arena Sport. Ipak, trener crveno-plavih Irfan Smajlagić je bio ponosan što se publika vrata u banjalučku dvoranu, a nema sumnje da će tako biti i večeras.