KUP BiH (POLUVRIJEME): Borac m:tel i Gračanica u "egalu" - svojevrstan duel aktuelnog i bivšeg selektora BiH

Poslije prvih 30 minuta Borac m:tel i Gračanica igraju neriješeno 14:14 u meču polufinala Kupa Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometaši Borca i Gračanice igraju polufinale Kupa Bosne i Hercegovine u dvorani "Borik" i žele se pridružiti ekipi Leotara, koja je pobjedom nad Konjuhom 30:27 (15:13) osigrala plasman u finale.

BORAC - GRAČANICA 14:14

U prvih 30 minuta utakmice viđena je prilično izjednačena borba u kojoj nijedan tim nije uspio da stekne neku osjetniju prednost.

Borac je golom Ognjena Kalamande u 20. minutu došao do "plus dva", ali su se gosti ekspresno vratili i stigli do izjednačenja 11:11.

Potom se igralo uglavnom gol za gol, da bi u finišu golman crveno-plavih Nebojša Grahovac postigao gol za novo vođstvo od dva razlike (14:12).

Ipak, izabranici Damira Doborca, koji je i aktuelni selektor BiH, uspjeli su ponovo da poravnaju rezultat s kojim se otišlo na odmor (14:14).

Grahovac, iskusni čuvar mreže Banjalučana, koje s klupe vodi Doborčev prethodnik na klupi "zmajeva" Irfan Smajlagić, u prvom dijelu je sakupio devet odbrana uz dva postignuta gola.

Ranije danas, trebinjski tim je ostvario pobjedu nad ekipom iz Živinica i došao u priliku da se u nedjelju bori za trofej u Kupu BiH. Meč se igra u 20.30 časova a direktan prenos je na TV Arena Sport.

