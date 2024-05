Trener Borca m:tel poslije plasmana u finale Kupa BiH: Drago mi je što se publika vratila u "Borik" (FOTO)

Šef struke Borca m:tel Irfan Smajlagić zadovoljan je pobjedom nad Gračanicom u Banjaluci koja je osigurala priliku da u nedjelju protiv Leotara (20.30), crveno-plavi stignu do osmog trofeja u Kupu Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučani su u subotu u dramatičnom polufinalu savladali Gračanicu (29:26) i osigurali plasman u finale Kupa BiH.

Bio je to duel bivšeg selektora BiH Irfana Smajlagića odnosno njegovog nasljednika na klupi "zmajeva" Damira Doborca.

"Bila je interesantna utakmica, i rezultatski i po kvalitetu, mi smo bili malo hendikepirani jer nismo imali dvadesetak dana zvanični meč (posljednji u Nevesinju protiv Hercegovine 4. maja, prim.aut) i nismo imali takmičarski ritam. Međutim, iskoristili smo neke druge elemente, ali vjerujem da ćemo biti bolji u sutrašnjem finalu. Biće zanimljivo, drago mi je što se publika vratila i da će biti tu i u finalu", rekao je Smajlagić i dodao:

"Igramo na domaćem terenu, imamo ekipu koja ima kvalitet i 24 sata da se mentalno oporavimo. Nadamo se da ćemo u tome i uspjeti".

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Njegov kolega sa gračaničke klupe Damir Doborac čestitao je Banjalučanima na pobjedi i plasmanu u finale, ali je bio više zabrinut zbog povrede dvojice rukometaša Omera Mehmedovića i Adnana Isakovića.

"Ostaje žal, dali smo sve od sebe. Pokušali smo da sezonu krunišemo onako kako mislimo da su igrači zaslužili, a ako je iko to zaslužio, to su oni. Koliko su se odricali i žrtvovali, međutim, sad nismo uspjeli. Čestitam ekipi Borca na pobjedi i prolazu u finale. Nama ostaje da analiziramo situaciju, da se odmorimo i da vidimo šta je sa povrijeđenim igračima (Omer Mehmedović i Adnan Isaković, prim.aut). Ali prve prognoze nisu baš najbolje. To je ono što ostavlja najveću gorčinu, ali život ide dalje. Još jednom čestitam Borcu na prolasku u finale", rekao je Doborac.

Finalni duel između Borca m:tel i Leotara igra se u nedjelju u "Boriku" s početkom u 20.30 časova a direktan prenos je na TV Arena Sport.