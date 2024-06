"Ne razumijem, zašto je to kompikovano?!" Đoković bijesan na Rolan Garos: Moj tim sad priča sa organizatorima!

Novak Đoković žalio se na Rolan Garos i na stanje terena zbog čega se i povrijedio. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Jedan od glavnih razloga zbog kojih je došlo do povrede jeste stanje pariske šljake. Više puta tokom meča tražio je od ljudi da češće čiste teren, da se vodi računa o tome, pričao je i sa supervizorom, ali ništa se nije promijenilo. Nisu uradili ništa po tom pitanju.

"Uslovi su takvi bili ove godine zbog kiše, utiče to na vlažnost vazduha, na podlogu, bilo je blata. Na travi recimo ne možeš nešto mnogo da radiš, na betonu je tako kako je, ali na šljaci to ima uticaja i to može da se riješi na neki način. Rolan Garos je najbolji na svijetu kada je u pitanju briga o šljaci. Poznajem ljude koji to rade, pričao sam sa jednim od njih na zagrijavanju prije meča o čišćenju terena kada god bude prekid, da vode više brige o terenu. Sunce je izašlo poslije mnogo kišnih dana, to je uticalo na teren. Posebno te prve slojeve šljake. Ne znam šta su uradili. Sklonili su neku šljaku, kao da je nije bilo na terenu", počeo je Đoković.

Nastavio je u istom dahu u pokušaju da objasni šta se sve dešavalo.

"Zbog takvih suvljih uslova i sunca, to utiče na šljaku. Povreda se dogodila baš zbog toga, okliznuo sam se. Svi imamo to kretanje na šljaci, ja se krećem tako da mijenjam, imam promjene pravca, mnogo puta sam padao i na šljaci i na travi, ovo je bilo jednostavno previše. Pričao sam sa sudijom, tražio sam, tačnije pitao da li mogu da čiste teren češće, da se ne čeka kraj seta za to, nego češće to da rade. Provjerila je, pričala sa supervizorima i odgovor je bio ne. Zato sam tražio razgovor sa supervizorom i tražio objašnjenje. Ne upirem prstom ni na koga, ni na individualca ni na grupu ljudu. Samo pokušavam da shvatim zašto bi to loše uticalo na teren, uostalom mi to radimo svojim nogama, čistimo linije ili tako nešto. Ne razumijem kako to šteti terenu, smatram da to pomaže nama, igračima."

Otkrio je i da pokušava da dobije objašnjenje za sve to.

"Ljudi iz mog tima pričaju sa organizatorima, pokušavamo da shvatimo zašto je to komplikovano da se radi. Kiša je bila, sad sunce. Razumijem da ti ljudi rade naporno, ne govorim da neko radi nešto pogrešno, znam da rade sve od sebe. Samo pokušavam da shvatim, ako se igrač loše osjeća, šta još treba da se desi? Sada sam se povrijedio, preživio sam, a ne znam da li ću moći da igram naredni meč. Da li je mogla da se spriječi povreda? Vjerovatno. Da je bilo češće brige o terenu tokom seta. To je sve što tražim", zaključio je Đoković.

