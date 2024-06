"Htio sam da predam meč!" Đoković progovorio o mukama: Rekli su da ne smiju da mi daju više lijekova!

Novak Đoković pričao je o povredi koljena i svemu što se dogodilo na meču... /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Izvor: EPA-EFE/YOAN VALAT

Novak Đoković napravio je još jedan nestvaran preokret. U dva dana uspio je da se vrati i da pobijedi iako je i protiv Lorenca Musetija i Fransiska Serundola gubio sa 2:1 u setovima. Ni to nije moglo da ga zaustavi na Rolan Garosu. Čak ni to što je protiv Argentinca igrao praktično na jednoj nozi veći dio meča.

Poslije 6:1 u prvom setu, na startu drugog set okliznuo i povrijedio koljeno. Imao je medicinski tajm-aut, razgovore sa ljekarima, pio je lijekove. Priznao je da je u tim momentima razmišljao da preda meč.

"Kada sam razmišljao da li da predam? Odmah poslije povrede sam pričao sa fizioterapeutom, imao sam medicinski tajm-aut. Vidio sam da to nije pomoglo mnogo. Uradio je najbolji mogući posao naravno, samo sam shvatio da ne može da se riješi, nego da može da se održava na određen način. Alehandro, fizio iz ATP, to je i uradio i zahvalan sam mu. Vidio sam da ne mogu da dam 100 odsto, da ne mogu da mijenjam pravac, da ne mogu da trčim na njegove drop-šotove i on je to vidio, igrao je tako. Većinu tih poteza sam samo gledao, nisam se pomjerao", rekao je Đoković.

Sredinom četvrtog seta imao je Fransisko vođstvo od 4:2 i servirao, izgledalo je da će napraviti senzaciju. Ali, onda je Novak proigrao. "Znam da ni njemu nije lako da igra protiv nekoga ko se ne kreće dobro dva seta i onda krene da se kreće odlično. Naravno da razumijem da to nije idealna situacija za njega. Mogu da ponovim to još jednom. Nastavio sam jer sam želio da vidim da li će još neki lijek koji popijem da mi pomogne da sprečim neke limite i to se desilo. Poslije trećeg seta sam dobio još lijekova, rekao mi je da je to maksimum koji može da mi da i to je bilo dovoljno. Mogao sam da igram najbolje na kraju meča", zaključio je Đoković.

