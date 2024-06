Oglasio se Đoković i objavio loše vijesti pred Olimpijske igre: POKIDAO SAM MENISKUS!

Novak Đoković se oglasio povodom povrede na Rolan Garosu.

Srpski teniser Novak Đoković se povukao sa Rolan Garosa zbog povrede koljena, a na svom Instagramu ubrzo je i potvrdio svima užasne vijesti. Đoković je objasnio da je pokidao medijalni meniskus desnog koljena, zbog čega je poslije konsultacija sa doktorima i timom donesena odluka da se povuče.

"Veoma sam tužan što objavljujem da se povlačim sa Rolan Garosa. Igrao sam svim srcem i dao sve od sebe u jučerašnjem meču, ali nažalost zbog kidanja medijalnog meniskusa u desnom kolenu - zajedno sa timom sam donio tešku odluku poslije konsultacija. Želim svima mnogo sreće tokom ove sedmice, dok se takođe iskreno zahvaljujem i navijačima za ljubav i podršku. Vidimo se uskoro, srdačno Nole", napisao je srpski teniser.

Apsolutno je jasno da je za povredu Novaka Đokovića glavni odgovoran Rolan Garos, pošto su organizatori sve vrijeme ignorisali zahtjeve srpskog asa. Đoković je objasnio više puta da je problem previše šljake na terenu, tražio je da se teren češće čisti, ali su ga odbili i postali "saučesnici" povrede koja će ga duži period držati van terena.

Đoković je povredu zaradio na meču trećeg kola protiv Musetija, ili dan poslije meča koji je trajao do tri ujutru, pošto se uoči osmine finala sa Serundolom pojavio sa zavojem na koljenu. Tada je u drugom setu "osjetio" koljeno i tražio je medicinski tajm-aut. Ukazana mu je pomoć, ali su mu zapravo pomogli samo "pejnkileri" uz pomoć kojih je na kraju završio meč i došao do velike pobjede. Kako je to uspio, nikome nije jasno...

Podsjetimo, Novak Đoković od ponedeljka više neće biti prvi teniser svijeta jer ga je već "preskočio" Janik Siner, ali je vrlo lijepo reagovao na tu informaciju i poželio je Noletu uspješan oporavak.