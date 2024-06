Neću da vam odgovorim! Siner odbrusio zbog pitanja o Đokoviću, nije ga podržao!

Janik Siner govorio je na konferenciji za medije poslije preuzimanja prvog mjesta od Novaka Đokovića koji se povukao iz Pariza. Od reportera MONDA Nemanje Stanojčića iz Pariza.

Izvor: YouTube/Tennis Actu/Screenshot

Janik Siner i zvanično će da postane prvi reket svijeta od ponedjeljka. Poslije povlačenja Novaka Ðokovića sa Rolan Garosa italijanski igrač preuzeće tron. Uz to je prošao u polufinale turnira u Parizu tako da ima razlog za duplo slavlje.

Na konferenciji poslije meča priznao je da mu je žao zbog povrede srpskog asa. "Nije ovo način na koji sam želio prvo mjesto. Igrao je duge mečeve, to što se povukao je stvarno teška odluka. Srećan sam zbog svog uspjeha naravno. Uložio sam dosta napora i srećan sam, ali me već za dva dana čeka polufinale", rekao je Siner.

Novak se žalio na stanje šljake, koja je definitivno uticala da se povrijedi, pa je i Italijan upitan o tome. Međutim, nije želio da podrži stav srpskog asa koji je kritikovao organizatore i tražio da se teren češće čisti kako se ne bi povrijedio na klizavoj podlozi: "Danas je bilo vjetrovito, ovo je prvi put da je bilo sunčano, malo je klizavije, ali je to normalno za šljaku, igrao sam dosta mečeva u tim uslovima. Ne znam kako je bilo juče, svaki dan je drugačije. Ne želim da odgovorim na to pitanje", rekao je Siner.

Kasper Rud tako je prošao direktno u polufinale, bez borbe. Jedna od sugestija bila je da možda Serundolo zamijeni Novaka. "Ako neko izgubi u glavnom žrijebu, oni prave pravila… Ne znam".

Otkrio je kada je saznao da će da bude broj jedan i kako je na to reagovao. "Bilo je lako. Rekli su mi poslije meča. Čak i da sam znao ranije, smirio bih se. Šljaka je podloga gdje se nekada mučim, vidjeli smo to posljednjih godina, zato sam srećan što sam u polufinalu. Moje tijelo je sve bolje i srećan sam što igram takav meč."

On je prvi Italijan koji je na vrhu ATP liste u singlu. "Mnogo to znači. Za Italiju je to velika stvar. Toliko sjajnih igrača, trenera. Srećan sam što sam dio ovog italijanskog pokreta. Ljudi će više početi da igraju tenis, ako je neko broj jedan, dva ili 10, svi daju od sebe. Imamo turnire, čelindžere, ATP u Rimu, finale u Torinu. Italija to zaslužuje. To je sjajna zemlja, sve imamo", zaključio je Siner.