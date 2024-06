Novak objavio snimak koji znači samo jedno!

Novak Đoković objavio je video-snimak.

Novak Đoković objavio je na svojim društvenim mrežama video-snimak treninga, koji je izazvao oduševljenje iz nekoliko razloga! Prije svega, sjajno je vidjeti najvećeg tenisera svih vremena kako naporno radi i djeluje da nema velikih problema nekoliko nedjelja poslije operacije koljena. Kao drugo, oni koji pažljivo prate njegovu karijeru primijetili su da Novak trenira na betonu, što je već tradicija u sezonama u kojima se Nole sprema za Vimbldon.

Poznato je da Đoković nerijetko ima običaj da ne odigra nijedan turnir između Rolan Garosa i Vimbldona, odnosno da se ne prilagođava na travu ni na jednom takmičenju do najvećeg grend-slem turnira na svijetu. U skladu sa tim, i ovog juna on radi na tvrdoj podlozi i to će dodatno podstaći nagađanja da će zaista napraviti čudo i zaigrati na Vimbldonu, koji počinje 1. jula.

Ako se to dogodi, mnogi će ostati šokirani zbog Novakove hrabrosti i spremnosti da se ekspresno vrati na teren poslije hirurškog zahvata i da se obaveže da odigra dva tako velika turnira u istom mjesecu - Vimbldon od 1. jula, a onda Olimpijske igre od 27. jula u Parizu.

Pogledajte video-snimak koji je izazvao oduševljenje među navijačima Đokovića. "Tenise, nedostajao si mi!", napisao je Novak u objavi na društvenim mrežama:

Prije četiri dana, Marion Bartoli objavila je tada šokantnu vijest, otkriće da je iz Novakovog najbližeg okruženja saznala da se Srbin zaista sprema da dođe u London i da pokuša da osmi put osvoji trofej, jer ima želju da izjednači rekord Rodžera Federera u Londonu. "Žan Žorž Selije (stručnjak koji radi sa Đokovićem) je iskusni fizioterapeut i znam ga dobro. Prema našoj međusobnoj prepisci, djeluje izvesnije da će Đoković učestvovati u Vimbldonu ove godine nego da neće", kazala je Bartoli.

