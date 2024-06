"I supruga Jelena mi postavlja isto pitanje" Novak Đoković iskreniji nego ikad: Zašto sve ovo radim? Iz straha!

Novak Đoković potpuno iskren u prvom razgovoru sa novinarima poslije operacije koljena i dolaska u London.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Novak Đoković prvi put se javno oglasio poslije dolaska u London i tokom priprema za učešće u Vimbldonu praktično tri nedjelje od operacije meniskusa. U iskrenom razgovoru sa novinarima u Londonu, prepričao je kako su mu izgledali prethodni dani i sedmice.

"Kada se to dogodilo u četvrtoj rundi Rolan Garosa, veoma sam brzo odlučio da odem na operaciju. Sumnjao sam da li ću moći na Vimbldon, a onda sam imao iscrpne razgovore sa pojedinim sportistima koji su prošli kroz slične situacije, na primjer sa Tejlom Fricom, koji je prošao isto što i ja prije tri godine. Mislim da se i on povrijedio na Rolan Garosu. Rekao mi je da je igrao poslije 21 dana na Vimbldonu. Vavrinka, Lindzi Von, svi su podijelili to svoje iskustvo."

Nakon razgovora sa kolegama, Novak je presjekao - operacija, pa Vimbldon.

"To mi je zaista dalo vjeru i optimizam da ako oporavak bude izveden tačno i ispravno, i naravno ako koljeno bude dobro reagovalo, da postoji veoma dobra šansa da ću uspjeti da dođem na Vimbldon".

Rekao je Đoković i kako je napredao oporavak u prethodne tri nedjelje.

"Došao sam ovdje u nedjelju, imam za sobom nedjelju treninga i to veoma dobrih treninga. Posebno u posljednja tri dana ti treninzi su bili intenzivni. Igrao sam poene, trenirao sam sa Janikom Sinerom, Fransisom Tijafoom, Danilom Medvedevom juče, Emilom Rusuvorijem... danas sa Holgerom Runeom. Igrao sam sa top igračima na travi, uz visoki intenzitet. Bilo je mnogo situacija u kojima je koljeno testirano skoro do maksimuma. Bilo je promjena kretnji, naprijed-nazad. Koljeno je dobro reagovalo na sve to do sada i to je dobar znak što se tiče mog učešća na Vimbldonu. Zato sam odlučio da budem na žrijebu. Imam još nekoliko dana pred sobom. Igram u utorak. Vjerujem da mi je koljeno dobro i da je moje opšte fizičko stanje veoma dobro. Jasno, kada turnir počne, imaću više osjećaja i bolje odgovore, kada osjetim kako će koljeno da reaguje na grend-slem mečeve na pet setova. Za sada je sve dobro i pozitivno", kazao je Đoković.

"Zašto sve ovo radim? Iz straha"

Pred Novakom je komplikovani period prelaska sa šljake, na beton (na kojem se spremao za Englesku), pa na travu, na kojoj će igrati Vimbldon, a onda opet na šljaku u Parizu, jer planira da učestvuje na Olimpijskim igrama, a one počinju 26. jula.

Na pitanje da objasni svoje razloge zbog kojih prolazi kroz tako ubrzani oporavak i to neposredno poslije operacije, Đoković je uzvratio iskreno:

"To je veoma fer pitanje i postavlja mi isto i supruga. I imam i nemam odgovor. Prije svega, to pitanje je normalno postaviti. Imaš 37 godina, možda želiš za sebe manje rizika i više vremena da se pripremiš za Olimpijske igre. Iz tog ugla, nemam odgovor, ali imam nešto što se može opisati kao strah od nepojavljivanja na grend slemu dok još mogu da igram i dok sam još aktivan na ovom nivou", ukratko je objasnio Novak svoje razmišljanje.

Novak Đoković počeće svoje učešće na Vimbldonu u utorak, u duelu protiv kvalifikanta Vita Koprive u utorak.

