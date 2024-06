Pobijedio Rakića, pa "zaspao" u oktagonu! Brazilac pretukao Jiržija Prohasku na UFC 303!

Spektakularna pobjeda Aleksa Pereire protiv Jiržija Prohaske na UFC 303.

Izvor: X/TakeruCigarra/printscreen

Ono što nije pošlo za rukom srpskom borcu Aleksandru Rakiću, uspio je Brazilac Aleks Pereira - na UFC 303 nokautirao je češkog borca Jiržija Prohasku, samoproklamovanog samuraja i po svojim riječima jednog od najžešćih momaka u MMA svijetu. Ovog puta Jirži nije uspio da uradi ono što mu je zaštitni znak - da protivnika umori tako što će izdržati sve njegove napade i zatim završi borbu po svojim pravilima. Tako je izgledao i meč protiv Rakića, koji se sredinom aprila vratio u oktagon nakon preduge pauze.

Pereira je tokom druge runde fantastično pogodio nogom u glavu Prohasku, nakon čega je bilo očigledno da se ovaj meč bliži kraju. Aleks Pereira je imao čak i djelić sekunde da sumira šta se desilo u oktagonu, prije nego što se spustio u parter gdje je nastavio da prebija Prohasku za drugu pobjedu u njihova dva međusobna okršaja. Pogledajte kako je Pereira nokautirao Prohasku:

Alex Pereira puts to sleep Jiri Prochazka with a headkick#UFC303pic.twitter.com/JLm8rosyp9 — TakeruCigarra (@TakeruCigarra)June 30, 2024

Jirži Prohaska ima 30 pobjeda i pet poraza u profesionalnim borbama, a zanimljivo je da ga je od 2015. godine do danas pobjeđivao samo Pereira. Brazilski borac bio je bolji u njihovom prethodnom meču, održanom u novembru 2023. godine, a tada je do nokauta stigao udarcima laktom. Ovog puta je to bila kombinacija udarca nogom i "završavanja" rukama nakon što je Prohaska već pao na pod.

Sa druge strane, Aleks Pereira je u profesionalnoj karijeri odradio 13 profesionalnih borbi i ima učinak od 11 pobjeda i dva poraza. Izgubio je svoj prvi profesionalni meč, zatim pobijedio sedam puta - od čega je posljednji meč bio protiv slavnog Izraelca Adesanje. Uslijedio je njihov revanš koji je pripao Adesanji, pa onda novi pobjednički niz Brazilca. Savladao je Jana Blahoviča, Jiržija Prohasku, Džamahala Hila i opet Prohasku.

