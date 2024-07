Navijačici Novaka Đokovića oduzeta srpska zastava na Vimbldonu!

Jedna od navijačica Novaka Đokovića požalila se da su joj uzeli zastavu na Vimbldonu pred meč srpskog tenisera.

Novak Đoković igra svoj prvi meč na Vimbldonu protiv Vita Koprive i početak meča očekuje se oko 16 časova po našem vremenu. U Londonu trenutno pada kiša, što stvara probleme navijačima, pa su neki odlučili da dođu mnogo ranije i da se sakriju od padavina. Da na vrijeme napomenemo, to ne utiče na Srbina pošto meč igra na Centralnom terenu koji je pokriven krovom.

Među tim navijačima su i Đokovićevi fanovi, članovi njegove navijačke grupe "NoleFam". Tako se jedna od njih požalila da su joj na Vimbldonu oduzeli srpsku zastavu koju je napravila baš za Novaka. Na njoj je bio naslikan leptir čija krila su obojena u srpsku zastavu, a on nosi krunu kao jasna aluzija na to da je Novak kralj.

Nije uspjela da je unese. "Konfiskovali su mi zastavu. Čovjek iz obezbjeđenja mi je rekao da izgleda veliko, ali da bi trebalo da bude u redu, pitao me je koja je to zemlja. Objasnila sam da je to leptir u srpskim bojama za Novaka. Uzeo je i onda je imao dugu raspravu sa drugim čovjekom i rečeno mi je da mi nije dozvoljeno da je imam", navela je ona na Tviteru.

Uprkos svemu tome, uspela je da se snađe. "Treći čovjek me kritikovao zbog toga što sam slikala. Vimbldone, izvini. Uzeli su mu zastavu, ali sam imala rezervnu u drugom džepu. Već je zanimljivo ovdje", dodala je ona.

