Ko je protivnik Novaka Đokovića na Vimbldonu? "Anonimus" sa šansom karijere!

Novak Đoković će u prvom kolu Vimbldona igrati protiv malo poznatog Čeha Vita Koprive.

Dočekali smo, danas igra Novak Đoković! Nakon drame na Rolan Garosu, povrede i operacije meniskusa on je uprkos svim očekivanjima riješio da dođe na Vimbldon i zaigra za novu grend slem titulu. Najbolji teniser ikada se oporavio i sada treba da izađe na teren, a njegov meč se očekuje oko 16 časova.

Prvi rival mu je Vit Kopriva, 27-godišnji malo poznati Čeh. On je trenutno 123. na ATP listi, a bio je najbolje plasiran na 111. mjestu. Prošao je kvalifikacije tako što je prošao Skvajera iz Njemačke i Delijena iz Bolivije 2:1, a veterana Rišara Gaskea 3:1 i sada će sigurno napredovati desetak mjesta na ATP listi.

Koprivi će ovo biti drugi meč na grend slemovima, a prvi je imao ove godine na Australijan openu kada je režirao pravu dramu. Tu je takođe prošao kvalifikacije i onda je izgubio od Amerikanca Sebastijana Korde 1:6, 4:6, 6:4, 6:4, 2:6. Gubio je sa 2:0 u setovima i onda se potpuno vratio u meč, tako da Novak ni u jednom trenutku ne smije da ga potcijeni jer Kopriva očigledno ima kvalitet da se vrati u duel.

Do sada je u karijeri osvojio 600.000 dolara i dodaće priličnu cifru tome sada samo zbog plasmana na turnir. Ipak sada ima priliku i da dođe do ubjedljvio najveće pobjede u karijeri pošto je do sada od Top 10 igrača samo jednom pobijedio Denisa Šapovalova.

