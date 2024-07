Vimbldon je počeo, a ovo su neke informacije koje možda niste znali o trećem grend slemu sezone.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Počeo je najpoznatiji teniski turnir na svijetu. Čim se spomene riječ tenis prva asocijacija mnogih je Vimbldon i to nije toliko iznenađujuće kada se uzme u obzir tradicija ovog turnira i sve što sa sobom nosi. Čak je i Novak Đoković sa sedam godina pričao da mu je najveći san da podigne taj pehar. Uspio je u tome sedam puta do sad, navijamo da to bude i osmi.

Šta čeka Srbina, ko su najveći favoriti, ko ima najteži žrijeb. To su samo neka od pitanja na koja treba dati odgovor u ranoj fazi turnira. Jasno je da će biti i iznenađenja, po tome su grend slemovi poznati, posebno kada su u pitanju početne runde takmičenja. Nadamo se i da bi neko od srpskih tenisera mogao da bude među onima koji će napraviti neku vrstu senzacije.

Australijan open osvojio je Janik Siner, pehar na Rolan Garosu podigao je Karlos Alkaraz, bilo bi lijepo da u Londonu na kraju sa trofejom vidimo Đokovića... Ali, da ne idemo tako daleko, korak po korak, pa do novih uspjeha.

ŠTA JE SA NOVAKOM?

Vidi opis Sve što treba da znate o Vimbldonu! Šta je sa Novakom, ko su favoriti i koga čeka pakao u Londonu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 7 7 / 7

Glavno pitanje na ovogodišnjem Vimbldonu je šta je sa Novakom i kako mu je koljeno. On je 5. juna imao operaciju meniskusa u Parizu i oko tri nedjelje kasnije došao je u London kako bi testirao to koljeno i kako bi vidio u kakvom je stanju. Čim je došao rekao je da mu je glavni cilj da ide do kraja i da osvoji turnir i da ne bi dolazi tu samo da bi odigrao nekoliko mečeva reda radi.

Pokazao je to i na egzibicionom meču sa Danilom Medvedevim gdje je pokazao visok nivo igre i uspio je da pobijedi Rusa. "Najbolje je kada se tenis igra bez bolova, a ja nisam osećao nikakve bolove. Došao sam da testiram koljeno, odigrao sam neke trening mečeve i mislim da sam prošao test i da će moj tim da bude srećan", rekao je Đoković.

KO SU FAVORITI I KOGA ČEKA PAKAO?

Izvor: Antoine Couvercelle / imago sportfotodienst / Profimedia

Stvari su prilično jasne kada su u pitanju favoriti u muškom singlu, to su Novak Đoković, Janik Siner i Karlos Alkaraz. Titulu brani Španac koji je prošle godine pobijedio Đokovića u finalu. Italijan je takođe u odličnoj formi i interesantan je podatak da je na na vimbldonskoj travi izgubio samo dva meča do sada u karijeri, oba od Noleta.

Kada se pogleda žrijeb reklo bi se da najlakši put ima Alkaraz, pa onda Đoković, dok pravi "pakao" čeka Sinera koji je dobio najteži mogući put do borbe za pehar. Pogledajte i sami kako izgleda projektovani žrijeb za njih trojicu.

ĐOKOVIĆ:

1. kolo: Kopriva

2. kolo: Moro Kanjas ili Firnli

3. kolo: Ečeveri/Popirin

4. kolo: Rune/Hačanov

četvrtfinale: Hurkač/Popirin

polufinale: Zverev/Rubljov/Cicipas

finale: Siner/Alkaraz

ALKARAZ:

1. kolo: Lajal

2. kolo: Vukić/Ofner

3. kolo: Arnaldi/Tijafo

4. kolo: Umber/Baez

četvrtfinale: Rud/Pol/Bublik

polufinale: Siner/Medvedev

finale: Đoković/Zverev/Hurkač

SINER:

1. kolo: Hanfman

2. kolo: Beretini/Fučovič

3. kolo: Grikspor/Kecmanović

4. kolo: Šelton/Đari

četvrtfinale: Medvedev/Dimitrov

polufinale: Alkaraz/Rud

finale: Đoković/Zverev/Hurkač

KO JOŠ IGRA OD SRBA I KAKVA JE SITUACIJA KOD DAMA?

Vidi opis Sve što treba da znate o Vimbldonu! Šta je sa Novakom, ko su favoriti i koga čeka pakao u Londonu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 11 / 11

Nažalost, Dušan Lajović već je završio takmičenje, izgubio je od Grigora Dimitrova sa 3:0 u setovima. U muškom singlu ostali su još Miomir Kecmanović i Laslo Đere. Miša igra protiv Sumita Nagala (Indija) i favorit je u tom meču, dok bi poslije toga trebalo da igra protiv Holanđanina Talona Grikspora. Rival Đerea je Luka Puj koji je došao iz kvalifikacija i ukoliko preskoči prvu prepreku čekaju ga Ože-Alijasim ili Kokinakis.

Kada su dame u pitanju stigla je loša vijest o povlačenju Arine Sabalenke što otvara prostor drugim teniserkama. Iga Švjontek ne briljira na travi, pa su tako glavne favoritkinje tu Koko Gof (Amerika) i Elena Ribakina (Kazahstan) koja se u takođe muči sa povredama.

Od srpskih teniserki tu je Olga Danilović koja na startu igra protiv Rumunke Todoni i ako uspe da je savlada igraće najvjerovatnije protiv Gof u narednoj rundi.

(MONDO)

BONUS VIDEO: