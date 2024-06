Sramna provokacija za Novaka i lekcija koju Amerikanac neće zaboraviti!

Novak Đoković nije mogao da vjeruje šta čuje, ali se brzo sabrao - i uzvratio paljbu!

Izvor: Youtube/Wimbledon

Novak Đoković došao je ovog ljeta na Vimbldon kao heroj jer se praktično tri nedjelje poslije operacije koljena vratio na teren, zaigrao tenis iz sve snage i nagovjestio da će brzo biti na svom nivou. Lijepa vijest obradovala je i organizatore, pred kojima će od utorka i svog prvog meča imati šansu da krene na osmi trofej na Vimbldonu, kojim bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom, višedecenijskim ljubimcem publike.

Međutim, nisu svi uvijek bili na Vimbldonu tako blagonakloni prema Novaku kao ove nedjelje, dok se u Londonu sprema za povratak na teren. Prethodnih godina bilo je i napetih scena na konferenciji za novinare, poput one kada je u četvrtfinalu 2021. pobijedio Mađara Martona Fučovića u tri seta (6:3, 6:4, 6:4). Stigao je poslije toga pred kamere i mikrofone sjajno raspoložen, a novinar američke TV stanice Vili Vajnmbaum potrudio se da Nole ne bude zadugo u takvom stanju.

"Novače, kako je biti negativac dok juriš Rodžera i Rafu sve ove godine?", zapitao ga je Amerikanac iz Njujorka koji godinama prati tenis i sigurno je znao da je debelo prešao granicu pristojnosti i fer-pleja. Novak nije krio da je ostao u šoku, a onda mu je odgovorio tako da nikad neće zaboraviti i da se godinama prepričavaju ove riječi.

"Ne smatram sebe negativcem, ali to je vaše mišljenje. Ne jurim bilo koga, već stvaram svoj put, na svom sam putovanju i pišem svoju istoriju. Privilegovan sam što mogu da budem dio istorije sporta koji volim, to sam rekao i na terenu. Znam za mnogo statistike, ne znam za svu, ali oni me motivišu da igram još bolji tenis na događajima koji se najviše vrednuju u našem sportu", kazao je Novak, misleći na grend-slem titule.

Nije prošlo mnogo vremena, a Novak je postao najveći teniser u istoriji i najveći šampion u istoriji. Ovog jula došao je u London po svoj 25. grend slem trofej, dok je Rafael Nadal na 22. grend slem pehara, a Rodžer Federer na 20. U mnogo prijatnijem razgovoru sa novinarima od ovoga koji je vodio poslije duela protiv Fučoviča, Novak je iskreno odgovorio na pitanje koje mnogima pada na pamet ovih dana - Novače, zašto ti sve ovo treba?"

"To je veoma fer pitanje i postavlja mi isto i supruga. I imam i nemam odgovor. Prije svega, to pitanje je normalno postaviti. Imaš 37 godina, možda želiš za sebe manje rizika i više vremena da se pripremiš za Olimpijske igre. Iz tog ugla, nemam odgovor, ali imam nešto što se može opisati kao strah od nepojavljivanja na grend slemu dok još mogu da igram i dok sam još aktivan na ovom nivou", kazao je Novak.

Uživajmo dok traje i dok Novak igra tenis. Prvi sljedeći meč odigraće u utorak, 2. jula, protiv kvalifikanta Vita Koprive, a krajem ovog mjeseca očekuje ga je i napad na jedini veliki uspjeh koji mu nedostaje u karijeri - na olimpijskom turniru u Parizu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!