Nole "srbuje", Piksi nije šef, a Sergej ne postoji: Pet stvari koje smo vidjeli na EURO 2024, a vi niste!

Izdvojili smo pet interesantnih detalja sa Evropskog prvenstva u Njemačkoj o kojima se do sada nije pričalo ili se premalo pričalo. /Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa EURO 2024./

Evropsko prvenstvo u fudbalu u Njemačkoj se tek zahuktava i tokom prethodne dvije nedjelje videli smo da je bilo dobrog fudbala, loše organizacije i fantastičnih navijača. Mnogi su nas oduševili, podsjetili zašto volimo ovaj sport, a nažalost oni nama najdraži i razočarali, tako da se i MONDO vratio iz Njemačke poslije eliminacije srpskih fudbalera koji su ponovo na turniru stali u grupnoj fazi.

S obzirom na brojna dešavanja od dolaska reprezentacije Srbije u Njemačku, propustili smo neke od "sitnica" da vam otkrijemo iz prve ruke, tako da smo izdvojili zanimljivih pet stvari koje možda niste znali o EURO 2024. Krećemo od srpske reprezentacije i njenih navika…

KO, ZAPRAVO, VODI TRENINGE SRBIJE?

Mediji su, prema pravilima UEFA, mogli da pogledaju prvih 15 minuta treninga svake reprezentacije na EURO 2024, s tim da je jedan bio od početka do kraja otvoren za javnost, dok su tri bila potpuno zatvorena. I to je bilo sasvim dovoljno da vidimo kako se srpski fudbaleri pripremaju za utakmice sa Engleskom, Slovenijom i Danskom, međutim očigledno je utisak znao da prevari. Dok je sve "pucalo" od akcije na treninzima, dok je djelovalo da je atmosfera zaista fantastična, tek poslije ispadanja srpskog tima sa turnira postalo je jasno da to nije baš tako i da je - bar pred očima medija - možda sve to bila i predstava.

Interesantno je da treninge zapravo nije vodio selektor Dragan Stojković Piksi, što doduše nije slučaj sa brojnim drugim reprezentacijama. Ali, pomalo je neobično da glavnu riječ vodi Japanac Kacuhito Kinoši, koji je prije svega zapravo bio zadužen za fizičku spremu, dok Piksi ima i dvojicu pomoćnika - Gorana Đorovića i Bratislava Živkovića. Na treninzima koje smo imali priliku da gledamo, zapravo je Japanac dijelio i fudbalske zadatke, motivisao igrače, davao instrukcije na engleskom jeziku… Na kraju, jedini je s osmijehom i uz pozdrav utrčao u autobus pred odlazak iz Njemačke.

"ČETVORKA" NIJE REKLA NI RIJEČ

Tokom učešća Srbije na EURO 2024, najčešće pred medije izlazili su igrači koji su bili najbolji na terenu ili oni koji osjećaju odgovornost da se obrate naciji. Tako su gotovo uvijek redovni bili Tadić, pa Rajković, Pavlović, čak i Mitrović, dok ima i onih koji su imali veliku ulogu, međutim puštali su da ujmesto njih govore kolege. Tako je Sergej Milinković-Savić završio turnir bez izgovorene riječi o igri srpske reprezentacije, a uoči turnira na njega se gledalo kao na jednog od lidera. Dijelom može da se razume da je htio da izbjegne medije zbog vulgarnih komentara Radeta Bogdanovića, ali teško da je samo to u pitanju, pošto se i inače "pravio Englez".

Osim njega, od fudbalera koji su imali veću minutažu, nijednom se medijima nisu obratili ni Andrija Živković, Saša Lukić i Ivan Ilić, fudbaler koji je inače i prvi napustio hotel Srbije poslije ispadanja sa turnira. Naravno, sve u skladu sa pravilima, ali ima i onih nepisanih koja prave razliku.

NOVAK PJEVA "MARŠ NA DRINU"

Izvor: Milutin Vujičić, MONDO

Najbolji srpski sportista Novak Đoković pojavio se na utakmici Srbije i Danske kako bi podržao srpske fudbalere u odlučujućoj utakmici na EURO 2024, međutim ni njegov ulazak u svlačionicu, ni govor koji je održao "orlovima", nisu bili dovoljni da dođu do pobjede. MONDO ga je "ulovio" kada je izašao na teren spektakularne "Alijanc arene", gdje je nakon što je dao jedan intervju, ostao nekoliko minuta kako bi se fotografisao sa navijačima, pa potom gledao zagrijavanje igrača dva tima.

Dok je ćaskao sa onima koji su se našli blizu njega, i koji su jedva čekali da mu pruže ruku, Đokovića je posebno oduševila pjesma koja se čula sa razglasa. Odjekivao je "Marš na Drinu", a Đoković se odmah pridružio i brojnim navijačima i zapjevao stihove čuvene pesme, pozdravljajući je i aplauzom. Pogledajte snimak:

ODAKLE NAM TOLIKO NAVIJAČA? ZNA SE!

Srbija je na sve tri utakmice u Njemačkoj imala sjajnu podršku navijača, posebno je to bio slučaj protiv Slovenije, kada je više od 30.000 ljudi otpjevalo "Bože pravde". Uoči, tokom i nakon utakmica Srbije, MONDO je razgovarao sa stotinama navijača srpske reprezentacije, a ispostavilo se da ogromna većina živi i radi u Njemačkoj - ili je došla iz Republike Srpske. Bilo ih je od Trebinja, preko Bijeljine, Brčkog i Doboja, pa sve do Mrkonjić Grada, a neijretko se moglo čuti od njih legitimno pitanje: "Kako je nas ovoliko došlo, a tako rijetko smo čuli beogradske i novosadske naglaske?".

Čini se da navijači iz Srbije nisu toliko vjerovali u reprezentaciju, možda i opravdano, dok srećom po "orlove" bilo je i onih koji su bezuslovno puštali podršku. Tako su srpski gastarbajteri, uvjerili smo se na licu mjesta, znali da "zapucaju" specijalno u Augzburg samo da pruže ruku fudbalerima na treningu, nakon što bi u drugom dijelu zemlje završili isporuku kamionom… Njima je mnogo više stalo.

PIVO MOŽE, ALI CIGARETE…

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Ne tako davno, gledali smo trenere kako sjede na klupi svog tima sa cigaretom u ustima. Danas, na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, nisu dozvoljene niti navijačima. Već na ulazu na stadion, ne tako stroga kontrola oduzimala je navijačima cigarete, a oni koji su uspijevali nekako da ih "prošvercuju", bili su na udaru redara koji su imali specijalan zadatak. Ako bi primijetili da neko pali cigaretu, odmah bi prilazili i tražili da je ugase. Čak su išli toliko daleko da ni elektronske nisu bile dozvoljene.

S druge strane, alkohol je bio dozvoljen, ali naravno samo onaj koji vam prodaju. Svoj ne možete da unesete. Pivo se kupuje u plastičnim čašama za sedam evra, od čega su tri evra "kaucija". Na taj su način mislili da će motivisati navijače da budu ekološki osvješćeni i vrate plastiku, međutim sigurno su mnoge odbijale ogromne gužve u redovima.

