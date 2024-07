Novak dobio najbolji termin na Vimbldonu: Evo kad Đoković igra drugo kolo u Londonu

Srpski teniser Novak Đoković igra protiv anonimnog Britanca.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković bori se za osmu titulu na Vimbldonu i 25. grend slem u karijeri, a na tom putu mu je sljedeća prepreka anonimus. Nakon što je savladao Vita Koprivu kojem je prepustio svega pet gemova, Đoković će u drugom kolu najprestižnijeg turnira igrati protiv domaćeg tenisera Džejkoba Firnlija.

Taj meč će, naravno, biti na Centralnom terenu, a srpski i britanski teniser dobili su priliku da otvore program na najvećem stadionu u kompleksu. To znači da ćemo u drugoj rundi Vimbldona Novaka Đokovića gledati u četvrtak od 14:30. To je možda i najbolji termin koji je srpski as mogao da dobije, jer je sada siguran da neće zavisiti od ostalih mečeva ili loših vremenskih uslova zbog kojih bi morao da se zatvara krov.

Đoković će biti apsolutni favorit na ovom meču i praktično ima zicer za plasman u treće kolo takmičenja. Firnli je tek nedavno debitovao na ATP nivou tako što je dobio specijalnu pozivnicu organizatora za Istborn, a odmah zatim dobio je pozivnicu i za glavni žrijeb Vimbldona. Britanci su vjerovali u njegov talenat iako sa 22 godine nije imao mnogo iskustva, a on je povjerenje opravdao pobjedom nad Alehandrom Moro Kanjasom u prvoj rundi. Trenutno zauzima tek 277. mjesto na ATP listi!

Poslije Novaka i Džejkoba na teren će prva nositeljka Iga Švjontek, koja protiv Hrvatice Petre Martić ima ulogu apsolutne favoritkinje. Na kraju dana, kao treći meč na Centralnom terenu, Englezi će moći da gledaju meč Endija Mareja u dubl konkurenciji, a to bi mogao da bude i njegov oproštaj od ovog turnira. Endi će nastupiti sa bratom Džejmijem.

