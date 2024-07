Đoković otkrio plan: "Igraću tamo, nisam bio pet godina!"

Novak Đoković je u jednom od mnogobrojnih intervjua koje je dao na Vimbldonu potvrdio da će da igra u Kini ove godine.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković na Vimbldonu juri osmi pehar, ukupno 25. u karijeri na grend slemovima. U četvrtak ga čeka duel sa Džjkobom Firnlijem i između ta dva meča pričao je za mnoge medije. Kako na konferenciji, tako i na samom kompleksu. Dao je i intervju za jednu kinesku televiziju i otkrio je kakav plan ima za kraj sezone.

Potvrdio je da će igrati u Kini, najvjerovatnije na oba turnira i u Pekingu (od 26. septembra do 2. oktobra) i na Mastersu u Šangaju (od 2. do 13. oktobra).

"Da, apsolutno. Biću i Kini ove godine. Pet godina nisam bio u Kini, radujem se tome. Nedostaju mi kineski navijači, neki od najboljih navijača koje imam su odatle. Imao sam mnogo uspjeha u Pekingu i Šangaju, jedva čekam. Prošlo je previše vremena i jedva čekam", rekao je Novak. Od Srba je vjerovatno samo legendarni glumac Velimir Bata Živojinović popularniji u Kini...

Ti turniri su poslije US opena (od 26. avgusta do 8. septembra), a prije Završnog mastersa u Torinu (od 10. do 17. novembra). Znamo gdje će srpski as da bude na kraju sezone, ali prije svega toga bitno je da bude zdrav i spreman. Na prvom meču poslije operacije meniskusa, protiv Vita Koprive, izgledao je veoma dobro.

"Prvi meč bio je odličan ako se uzme u obzir rehabilitacija i sve što sam prošao u prethodne tri nedjelje. Nisam znao kako će koljeno da reaguje. Savršen meč za mene, dobro sam igrao sva tri seta protiv igrača sa kojim do sada nisam igrao. Bio sam malo obazriviji u prvom setu, poslije toga sam malo više klizao, sviđao mi se nivo igre, bilo je klizavije zbog krova. Osjećam se dobro, Vimbldon je najpopularniji turnir na svijetu, san je igrati ovdje", zaključio je Đoković.

