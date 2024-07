Nestvaran preokret na Vimbldonu: Gubio 5:0 u petom setu, a pobijedio!

Tomas Mahač uspio je da nadoknadi ogroman minus protiv Davida Gofana i da pobijedi na londonskoj travi.

Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Grend slemovi su turniri gde gledamo najviše iznenađenja, dosta zanimljivih mečeva i to ne samo među glavnim favoritima. Tako se dogodi i da vidimo nevjerovatan spektakl u meču na Vimbldonu koji je trajao preko tri sata i koji je mogao da se završi i mnogo ranije. Zašto sada čitate o meču između Davida Gofana (Belgija) i Tomasa Mahača (Češka)? Zato što je Belgijanac u petom setu vodio sa 5:0 i izgubio!

Da, dobro ste pročitali. Tako nešto dešava se više u ženskom tenisu, ali se sada dogodilo i u drugom kolu najpoznatijeg turnira na svijetu. Gofan je u glavni žrijeb ušao kao "laki luzer" poslije odustajanja Endija Mareja od singla i izgledalo je da će pobijediti kada je prva dva seta dobio, bilo je 6:3, 6:3. Nije mu ni to bilo dovoljno. Doduše, treba dodati da je meč nastavljen dan kasnije zbog mraka.

Uglavnom, David je u trećem setu imao prednost od 3:1, pa od 4:3 i izgubio je taj set (6:4). To mu je teško palo, pa je Mahač četvrti set dobio sa 6:1. Djelovalo je da Čeh ima prednost, ali je na semaforu u petom setu stajalo 5:0 i samo se čekao trenutak kada će David da dođe do pobjede. Ali, Tomas nije tako mislio. Postepeno je smanjivao razliku, napravio dva brejka i onda uvijek meč u super taj-brejk koji se igra do 10 poena i tamo je napravio nestvaran preokret, iskoristio je treću meč loptu za pobjedu - 10:5!

Thomas Machac won this match.pic.twitter.com/AV3d12sLin — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)July 3, 2024

(MONDO)

BONUS VIDEO: