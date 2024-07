Laslo Đere eliminisan sa Vimbldona: Igrao dva dana, dva puta vodio u setovima i izgubio

Laslo Đere završio je takmičenje na Vimbldonu.

Izvor: Camilla Stolen / imago sportfotodienst / Profimedia

Laslo Đere završio je takmičenje na Vimbldonu već u prvom kolu. Igrao je dva dana i ispao. Luka Puj (Francuska) uspio je da napravi preokret i da dođe do trijumfa - 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, 6:1. Imaće srpski teniser definitivno za čim da žali.

Moglo je da bude 2:0 u setovima pošto je u utorak Laslo u drugom setu vodio sa 5:2, pa je servirao za set i teško da bi se njegov rival iz toga vratio... Ušao je set u taj-brejk, tamo je vodio sa 4:2 i onda je i to izgubio. Zbog mraka meč je prekinut i objavljeno je da se nastavlja danas.

Krenuo je Đere odlično, dobio treći set sa 6:3, ali ni to nije bilo dovoljno. U četvrtom setu je Puj bio bolji, napravio jedan brejk i izjednačio u setovima. Psihološka prednost bila je na njegovoj strani, to je iskoristio poveo sa 5:0, imao tri meč lopte, Laslo je uspio da se "upiše na semafor", ali je to bilo sve od njega.

.@la_pouille, issu des qualifications, qui dispute pour la première fois le tableau principal à@Wimbledondepuis 2019, sort, sur le court 11, Laslo#Djere3-6 7-6 3-6 6-3 6-1 et se qualifie pour le 2e tour. Next@felixtennisou@TKokkinakis.#Wimbledonpic.twitter.com/TzcMqYVK8f — So Tennis (@sotennis1)July 3, 2024

