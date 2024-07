Novak ruši Rodžerove rekorde! Đoković ide po titulu na Vimbldonu, a Federer se javlja sa koncerta

Novak Đoković je plasmanom u polufinale Vimbldona stigao Rodžera Federera.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Novak Đoković nastavlja da obara rekorde i da piše istoriju tenisa. Odlukom Aleksa de Minora da se povuče sa Vimbldona zbog povrede srpski igrač prošao je direktno u polufinale, bez borbe. To je 13. put da je došao do mjesta među najbolja četiri na najpoznatijem teniskom turniru na svijetu i time je izjednačio rekord Rodžera Federera.

Samo su Srbin i Švajcarac uspjeli 13 puta u singlu da dođu do polufinala, iza njih je Džimi Konors sa 11, dok Boris Beker, Artur Gor i Herbert Lavford imaju po 9. Doduše, treba naglasiti i da su posljednja dvojica spomenutih tenisera igrala u 20. vijeku. Prije toga je Novak postao i igrač koji je 60. puta u Open eri stigao do četvrtfinala grend slema. Da dodatno pojasnimo koliko je to teško, to znači da bi Karlos Alkaraz od danas pa sve do 2037. godine morao da prolazi najmanje do četvrtfinala slema da bi ga stigao...

Dok Novak obara Rodžerove rekorde, čuveni teniser uživa u penziji. Objavio je fotografiju sa koncerta Tejlor Svift u Švajcarskoj, stigao je i da se dođe do selfija sa njom. "Nalazim se u Svifti eri", napisao je švajcarski as. Djeluje da je u potpunosti posvećen uživanju poslije kraja karijere.

Inače, nedavno je u jednom podkastu poručio da se nada da će Đoković da obori sve njegove rekorde. "Nadam se da će Novak da obori sve rekorde, da će Marej da igra dokle god ga kuk služi i ima glad, Rafa je znao da je u teškoj situaciji i nadao se da može da osvoji još turnira. Ja sam bio tu kao njihov veliki rival, odlazio sam u penziju, gledali su to, bilo im je teško sigurno", poručio je Rodžer. Novak je na putu obaranja rekorda i ne planira da stane...

(MONDO)