Novak Đoković dobio rivala u polufinalu Vimbldona!

Novak Đoković igraće protiv Lorenca Musetija u polufinalu Vimbldona.

Novak Đoković dobio je protivnika u polufinalu Vimbldona. Igraće protiv Lorenca Musetija (Italija) za mjesto u finalu. Italijan je u posljednjem meču dana na Centralnom terenu poslije preokreta pobijedio Amerikanca Tejlora Frica - 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1! Briljirao je u petom setu...

Biće to sedmi duel srpskog i italijanskog igrača, šest puta je Novak slavio, a nikada do sada nisu igrali na travi. Posljednji susret imal su na Rolan Garosu i taj meč u trećem kolu trajao je preko četiri i po sata i završen je u 3.07 ujutru! Biće to sigurno motiv više za Novaka, posebno ako se uzme u obzir da je bilo 7:5, 4:1 i da je djelovalo da će lako da dođe do trijumfa.

Što se tiče meča između Musetija i Frica bilo je dosta uzbuđenja, još jedan meč u pet setova i na kraju trijumf Italijana. Nije izgledalo da će tako biti kada je Amerikanac dobio prvi set i odmah napravio brejk na startu drugog. Italijan je tada preuzeo kontrolu, dobio set u taj-brejku, pa rutinski dobio četvrti set i išao je ka trijumfu. Međutim, onda je Tejlor poslije tri spasene brejk lopte u petom gemu oduzeo servis rivalu tri gema kasnije i izjednačio u setovima. Bilo je to kratkog daha pošto je u odlučujućem setu na terenu postojao praktično samo jedan igrač.

