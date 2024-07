Bio sam tužan kad sam vidio šta ćerka radi! Novak Đoković iskreniji nego ikad: Jelena prevrće očima što ovo pričam

Novak Đoković prvi put je otkrio privatne detalje o kojima do sada nije često govorio.

Novak Đoković govorio je iskrenije i otvorenije do sada o svojoj roditeljskoj ulozi dok traju veliki turniri, pa je u intervjuu za "Tenis čanel" otkrio i kako provodi vrijeme sa najbližima tokom Vimbldona.

Voditelji su ga pitali za hit-scenu sa njegovog meča na ovogodišnjem turniru, na kojem se vidjelo kako Đokovićeva ćerka Tara čita knjigu o jednorozima dok je njen otac igrao uzbudljiv meč. Novak se nasmijao kada je čuo za to i bio je zahvalan na tom pitanju. Naravno da mu ta scena nije promakla.

"Bio sam veoma srećan kada sam to vidio, a i tužan, jer joj moj tenis nije dovoljno uzbudljiv do te mjere, da mora da uzme knjigu i da se zabavlja... Sjajno je imati ih kraj sebe i vidjeti kako odrastaju, uživati u tome da su dio ovog putovanja. U godinama su kada znaju šta se događa. Moj sin ima devet godina, ćerka šest, oboje igraju tenis sa mnom i uživanje je kada igraju tenis sa mnom, kao što se dogodilo danas. To mi dopušta da uživam još više kraj terena, jer kada dođeš do kasnijih faza grend-slem turnira podiže se i tenzija i sve se svodi na odmor, pripremu, nervoza raste... To što su tu mi daje sjajnu ravnotežu."

Šta se nada da njegova djeca vide kada njega posmatraju?

"Od dvoje roditelja, ja sam onaj ko je zadužen za njihove aktivnosti, sport, zdravi životni stil. Jelena prevrće očima dok ovo pričam, ali ja sam taj koji ih podsjeća na značaj sporta, tenisa, bilo kog, samo je važno da budu aktivni. Vodim ih sa sobom uvijek, i onda kada je meč. Malo je situacija u godini kada mogu da doživim to kao sada. Oni vole da budu na Vimbldonu, pogotovo u drugoj nedjelji turnira imaju slobodne terene, zatvorene terene... Mogu da udaraju lopicu 10, 30, 60 minuta. Bude to sjajan kamp, ja dobijem šansu da provedem kvalitetno vrijeme sa njima, kao i sa svojom suprugom", dodao je Novak.

S obzirom na to da je njegov protivnik u četvrtfinalu Aleks de Minor odustao, Novak je u srijedu iznenada dobio dodatni slobodni dan za odmor, trening i za pripremu za petak, kada će igrati protiv Italijana Lorenca Muzetija. A, ono što je vidio poslije pobjede Italijana sigurno je i njemu stavilo do znanja da mu publika sprema pakleni doček na polufinalnom susretu.

