Novaku na Vimbldonu spremaju pakao! Opet skandalozno ponašanje navijača - sad svi znaju šta ga čeka!

Na pomen imena Novaka Đokovića skaču kao opareni. Sada je sve potpuno jasno.

Izvor: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Lorenco Muzeti plasirao se u polufinale Vimbldona protiv Novaka Đokovića, a dok je davao izjavu poslije meča začuli su se zvižduci i povici na račun srpskog tenisera. I to dok nije bio tu. Za vrijeme davanja izjave, upitan za narednog protivnika, Muzeti je morao da zastane da dio publike koji nije bio mali iskaže negodovanje prema Novaku Đokoviću! Očigledno je da gledaoci na Centralnom terenu pripremaju paklen doček najboljem teniseru svih vremena, koji im u ponedjeljak nije prećutao ono što mu je bilo na duši.

Već danima je na Vimbldonu glavna tema Novakov govor poslije meča protiv Holgera Runea, kada je prepoznao i locirao da je dio navijača izgovarao "Ruuunee", koristeći to i da negoduje protiv Novaka Đokovića. Kao malo puta u karijeri, Novak je "skinuo rukavice" i ušao u otvoreni obračun sa onima koji su protiv njega i koji su iskazivali nepoštovanje.

"Svi navijačima koji imaju respekt hvala što su došli ovdje, njima čestitam iz dubine srca i duše. A svim onima koji su odabrali da me ne poštuju želim dooobroo veče. Laaakuuu noooć. Laaakuuuu noooć, laakuuu nooooć. Znam da su navijali za Runea, ali ja više od 20 godina na turu i znam šta je šta. To je bio izgovor za zviždanje meni. Igrao sam u mnogo težim okruženjima, vjerujte mi, ne možete da me dotaknete", rekao je Novak Đoković tom prilikom.

S obzirom na odustajanje Aleksa de Minora, Novak je u srijedu iznenadno dobio dan za odmor i pripremu za petak, kada će ponovo izaći na Centralni teren Vimbldona. Biće to nova faza njegovog sukoba sa publikom i sigurno će biti mnogo turbulentnija i napetija od onoga što je bilo viđeno u ponedjeljak. Sve maske su pale.

Ono što je bitno naglasiti je da je Lorenco Muzeti potpuno fer i sportski govorio o Novaku, bez želje da "jaše" na toj negativnosti navijača.

"Novak mnogo bolje mene od poznaje ovu podlogu i ovaj teren. Šalu na stranu, Novak je legenda bilo gdje da se pojavi, a posebno na Vimbldonu posljednjih godina. Uradio je nešto posebno, nedostižno za mnoge. Znamo se jako dobro, uvijek smo vodili veliku borbu na terenu .Očekujem da će tako da bude i ovdje. Mislim da će da bude najveći mogući izazov. Ja sam neko ko voli izazove, ambiciozan sam, daću sve od sebe, probaću da dam 100 odsto svojih mogućnosti u polufinalu, vidjećemo kako će se završiti", kazao je Italijan.

Svi jedva čekaju petak!